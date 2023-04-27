"Мокрый" циклон покидает Украину: каким регионам повезет с погодой на уикенд

Мокрую и холодную погоду синоптики прогнозируют в городах востока и юга

В Украину переместился циклон с Запада, принесший с собой на большую часть страны ветер, дожди и грозы. Однако существует вероятность, что в конце этой недели в части регионов погода улучшится.

Согласно прогнозам ресурса "Синоптик", более благоприятную солнечную погоду ожидают северные и часть южных областей.

Погода во Львове 28-30 апреля

В городе три дня подряд днем и ночью переменная облачность, а осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до 11...13 градусов тепла, а ночью остынет до +1...7 °C. В пятницу ожидается западный ветер, максимальная скорость его достигнет 2,3 м/с, а в субботу, 29 апреля, он сменит свое направление на южное и поднимется до 3,2 м/с, но затем в воскресенье ослабнет до 3 м. /с, северо-западный.

Погода в Киеве 28-30 апреля

В столице Украины погода переменная. Синоптики обещают переменную облачность в пятницу, 28 апреля. На следующий день солнце выйдет из-за туч и будет прогревать землю, но в воскресенье небо снова затянется облаками. Осадки не ожидаются. Температура воздуха днем будет достигать 13…15 градусов тепла, а ночью опустится до +5…7 °C. Легкий северный ветер прогнозируется в пятницу, максимальная скорость которого достигнет 3,5 м/с, а на выходных ослабнет до 1 м/с.

Погода в Харькове 28-30 апреля

На востоке Украины ожидаются максимальные осадки три дня подряд. В пятницу, 28 апреля, днем начнется дождь, который завершится к утру субботы. В воскресенье сильный дождь ожидается утром и к обеду должен завершиться. Днем температура в городе поднимется до 12...17 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +7…11 °C. В пятницу ожидается слабый восточный ветер, его скорость достигнет 5 м/с, а в выходные сменит свое направление на северо-восточное и поднимется до умеренных 6,7 м/с.

Погода в Донецке 28-30 апреля

На Донбассе к концу рабочей недели прогнозируется мокрая погода, иногда с прояснениями. В пятницу, 28 апреля, дождь начнется ночью и к утру будет ослабевать, но днем снова усилится и завершится к утру следующего дня, 29 апреля. В субботу мелкий дождь будет сріваться днем и продлится до позднего вечера воскресенья. Температура воздуха в Донецке днем поднимется до +17°C. Ночью отметки термометров покажут +10…11 градусов. В дневные часы северный ветер не будет утихать ниже 3 м/с.

Погода в Днепре 28-30 апреля

Дождь не обошел и город на Днепре. С утра пятницы начнется мелкий дождь, который к вечеру перерастет в сильный и закончится лишь к середине дня в субботу, 29 апреля. В воскресенье в течение дня также прогнозируется сильный дождь, который будет слабеть до вечера. Днем столбики термометров достигнут отметок +12…13 °C, а ночью будут падать до 8…10 градусов тепла. Ветер в течение пятницы предполагается умеренный северный, максимальная скорость которого будет достигать 7,3 м/с, а на выходных — 6,8 м/с.

Погода в Одессе 28-30 апреля

В южной Пальмире в пятницу и субботу будет сухо и местами солнечно, а в воскресенье ожидается сплошная облачность. Воздух днем прогреется до 14...15 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +8...9°C. В пятницу и субботу, 28-29 апреля, ожидается достаточно свежий северный ветер, 8,7 м/с, а в воскресенье умеренный, скорость которого составит 6,2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая погода будет в мае в Украине. Специалисты уверяют, что дождливых дней в следующем месяце будет мало.