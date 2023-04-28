"Убивают украинцев во сне": Зеленский и Кулеба отреагировали на ночную атаку россиян (фото)

Террор можно остановить только оружием и санкциями

Власти Украины отреагировали на очередную российскую ракетную атаку по украинским городам, которая привела к численным людским жертвам. Они отметили, что этот террор можно остановить только оружием и санкциями.

Так, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российские удары в ночь на 28 апреля, привел в пример Умань, где атака страны-террориста принесла ужасающие последствия.

"Еще одна ночь российскиого террора. Ракеты и БПЛА. В Умани повреждено 10 жилых домов. Весь блок одного из них разрушен. На данный момент: 7 погибших, есть раненые. Российскиое зло можно остановить оружием — это делают наши защитники. И это можно остановить санкциями — глобальные санкции должны быть усилены", — говорит Зеленский.

Также ситуацию прокомментировали и в украинском МИД. Его глава Дмитрий Кулеба отметил, что убийства — это ответ россии на все мирные инициативы, поэтому единственный путь к миру лежит в изгнании террористов с нашей территории и усилении наших Вооруженных сил.

"Ракетные удары, убивающие ни в чем не повинных украинцев во сне, в том числе двухлетнего ребенка, — это ответ россии на все мирные инициативы. Путь к миру — выгнать россию из Украины. Путь к миру — вооружить Украину F-16 и защитить детей от российского террора", — подчеркивает Кулеба.

Напомним, ночью, 28 апреля россияне устроили ночную атаку. Взрывы раздались в Днепре, Киеве, Киевщине и Умани. ПВО Украины уничтожило 21 из 23 ракет, однако те снаряды и ракеты, которые сбить не удалось нанесли чудовищный урон. Только в Умани уже известно о 10 погибших, среди которых 2 детей.

Корреспонденты "Телеграфа" находятся сейчас на месте событий в Умани. Все подробности трагедии вы можете прочитать в онлайн-материале, перейдя по ссылке.