Переехали в новый дом ради безопасности: появились новые подробности гибели мамы и дочери в Днепре (фото и видео)

В момент прилета ракеты в доме находились пять человек

Появились новые подробности смертельного удара по Днепру в ночь на 28 апреля, где российская ракета забрала жизнь 31-летней женщины и ее 2-летней дочери. Выяснилось, что в момент атаки в доме находились пять человек.

Как рассказал "Суспільному" родственник погибших Сергей, отец семейства выжил, а еще двое членов семьи попали с тяжелыми травмами в реанимацию.

По словам мужчины, погибших звали Виктория и Ольга. В частный дом семья решила переехать ради безопасности, но российская ракета не оставила им шансов.

Фото дома, где погибла мама и дочь

"Позвонила медсестра. Сказали: в ваш дом прилет. Тогда брат сказал, что Викуся и Оля погибли. Говорит, приезжай быстро. Я сел на такси и приехал… В доме было пять человек. Брат с женой, на этой койке спали. В самой пострадавшей (комнате) — дочь с внучкой. А зять — в другой комнате, уцелел, его стенка защитила", — рассказал он.

Как заявил первый заместитель руководителя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов, пострадавшие с ожогами конечностей и лица находятся в одной из больниц города.

"Еще один раненый также находится в больнице. Предварительно сейчас ему проводят операцию. Четвертый раненый от госпитализации отказался", — сказал он.

Фото дома, где погибла мама и дочь

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ночного удара по Украине одна из ракет оккупантов попала в жилой дом в Умани. По состоянию на 14:00 известно о 16 погибших в результате теракта россиян. Также ночью были попадания и в Киевской области. По данным местных властей, ночью над областью сбили 11 вражеских ракет и два беспилотника.