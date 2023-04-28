Кое-что не обсуждали: Зеленский раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

Зеленский считает важным разговор с лидером Китая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином и рассказал, обсуждал ли с ним личную встречу.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

По словам Зеленского, они не обсуждали с главой компартии Китая возможную встречу, зато речь шла о формуле мира, освобождении пленных, ядерной безопасности, экспорте зерна и вероятности поставки россии оружия.

"У нас состоялся важный разговор (с Си Цзиньпином. — Ред.). Что касается будущих встреч — об этом не говорили", — сказал президент.

Кроме того президент подчеркнул, что во время разговора призвал лидера Китая помочь в возвращении пленных украинцев и депортированных россией детей.

Напомним, ранее мы писали о том, зачем Си на самом деле позвонил Зеленскому. В ЕС высказали свое мнение насчет телефонного разговора двух лидеров.

Также мы сообщали о том, как на Западе отреагировали на переговоры Зеленского и Си. По мнению аналитиков, сейчас Пекин остро сосредоточен на укреплении связей с Европой на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, а значит в расчетах Китая есть больше движущих сил, чем просто мир.