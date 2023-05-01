Небо "жарит" и мочит: какой погоды ждать украинцам в начале рабочей недели

Украинцам следует ожидать перемен в погоде в "теплую" сторону

"Небесная канцелярия" пока не радует украинцев погодой, однако синоптики прогнозируют, что начало рабочей недели порадует нас теплыми и солнечными днями.

В то же время, по данным ресурса Sinoptik, в части регионов 1 мая будет мокро, после чего погода должна улучшиться.

Погода во Львове 1-2 мая

На Галичине в Международный день труда украинцам повезет с солнечной погодой, а 2 мая облака заполонят небо и пасмурная погода будет держаться до вечера. Без осадков в два дня. Температура воздуха днем будет "жарить" до +15…22 градусов, а ночью опустится до +3…6 ° C. Ветер в понедельник будет дуть легкий восточный — 2,3 м/с, а во вторник сменится на южный — до 3,4 м/с.

Погода в Киеве 1-2 мая

В столице Украины в понедельник синоптики прогнозировали облачную погоду, которая прояснится вечером, но дождя не предполагается. Во вторник, 2 мая, утром будет солнечно, однако к середине дня солнце скроется за облака. Днем воздух прогреется до 15…17 градусов тепла, а ночью остынет до +6…7 ° C. Ветер на Международный день труда держится слабый северный, максимальная скорость его достигает 4 м/с, а во вторник сменится на легкий южный — 3,3 м/с.

Погода в Харькове 1-2 мая

На Слобожанщине в понедельник, 1 мая, в течение всего дня будет облачная погода, с ночными осадками, которые закончатся до утра. Во вторник на смену дождю придет солнечная погода. Днем температура в городе поднимется до 11…14 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +4…7 ° C. В понедельник ветер северный, он достигает 4 м/с, во вторник, 2 мая, сменится южным, его максимальная скорость составит 4,8 м/с.

Погода в Донецке 1-2 мая

На Донбассе погода переменная. В понедельник утром начался дождь, постепенно переросший в сильный до обеда и сопровождающийся грозой. 1 мая к вечеру осадков уже не ожидается. 2 мая солнце выйдет из-за туч и прогреет землю. В регионе температура воздуха днем поднимется до +14…15 ° C. Ночью отметки термометров покажут 5…9 градусов тепла. Ветер 1 мая дует южный, максимальная скорость которого достигает 3,2 м/с, а во вторник сменится на слабый северный, до 5 м/с.

Погода в Днепре 1-2 мая

В городе на Днепре на Международный день труда утром шел дождь, сейчас осадки прекратились, однако погода остается пасмурной и холодной. На следующий день, 2 мая, облаков не будет, день обещает быть ясным и без осадков. Днем столбики термометров достигнут отметок +11…14 ° C, а ночью будут падать до 5…6 градусов тепла. Ветер 1 мая дует северный, максимальная скорость которого составляет 5,4 м/с, а во вторник уменьшится до 3,6 м/с.

Погода в Одессе 1-2 мая

В южной Пальмире в первый день рабочей недели облачное утро сменится ясным и безоблачным вечером, а во вторник в дневные и ночные часы на небе не ожидается никаких облаков. Воздух днем прогреется до +15…17 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +7…8 ° C. Ветер в понедельник "колеблется" от северного до северо-западного — 1-5 м/с, а во вторник, 2 мая — слабый восточный, скорость которого составит 3,5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на май. Синоптики уверены, что хотя украинцы ждут теплую погоду, но третий месяц весны принесет с собой даже заморозки.