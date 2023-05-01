Мясо вместо сигарет и скрытые колеса: как дистрибьюторы-монополисты "нагреваются" в военное время

Или при чем здесь "Тедис" и Lamborghini?

В пятницу, 28 апреля послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, который на Банковой считается идеологом проекта радикальной реформы налогообложения. Судя из контекста сообщений дипломатов по итогам рандеву в Twitter, идея Киева о снижении налогов странам G7 не нравится.

"Обсудили возможную налоговую реформу и ее влияние на доходы, конкурентоспособность и коррупцию. Послы G7 подчеркнули важность постоянного сотрудничества с МВФ", — отмечается в сообщении японского председательства в Группе поддержки послов G7 в Киеве.

Тут для понимания ситуации следует отметить, что в меморандуме между отечественным правительством и Международным валютным фондом ничего не говорится о возможности снижения налогов. Наоборот — по требованию МВФ с 1 июля будут отменены многие ранее введенные налоговые льготы. При этом профильный комитет Верховной Рады Украины недавно рекомендовал принять пакет законопроектов по налоговым и таможенным льготам во время военного положения. И, с учетом того, что комитет включил зеленый цвет, документы, вероятнее всего будут поддержаны уже в самое ближайшее время. Вместе с тем, при неформальном общении, в том числе, представители правящего монобольшинства ВР выражают крайнее неудовольствие тем, как многие отечественные компании за год с лишним полномасштабной войны посредством всевозможных теневых схем пытаются скрыть свои реальные доходы с тем, чтобы максимально минимизировать налоговые отчисления в госказну.

В этом контексте в парламентских кулуарах активно обсуждается скандальная история с компанией "Тедис Украина", являющейся крупнейшим дистрибьютором табачных изделий в Украине. Недавно, напомним, высшему руководству этой фирмы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщило о подозрении в неуплате налогов. В частности, по данным следствия, данная компания оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. Однако в сообщении БЭБ говорится, что на самом деле никакой продажи табачных изделий не было.

"В дальнейшем в налоговой отчетности была отражена реализация других товаров — мясной продукции и топлива", — подчеркивается в сообщении БЭБ.

В результате такой незамысловатой схемы "Тедис", по версии правоохранителей, умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на более чем 270 миллионов гривен.

Понятно, что в измерении общегосударственного бюджета, данная сумма является не то чтобы совсем уж каплей в море, но и не спасительным финансовым кругом. Вместе с тем, тут есть и моральная сторона медали, а суть ее состоит в том, что ежемесячные обороты "Тедис Украины" исчисляются миллиардами гривен.

К слову, в военном 2022-м выручка "Тедис Украина" составила 65 млрд грн, что на 7,4% больше, чем до старта путинской "спецоперации". Очевидно, что с учетом этого, когда рядовые граждане ежедневно донатят свои кровные на ВСУ, опускаться до мутных схем с неуплатой налогов, мягко говоря, не комильфо. Однако в вышеуказанной компании, которая, кстати, расцвела пышным цветом сигаретно-дистрибьюторского монополизма при президенте-беглеце Януковиче, судя по всему, придерживаются другой точки зрения.

Более того, там возмущаются "наездам" БЭБ и, отмечая, что все обвинения по уклонению в уплате налогов являются необоснованными, заявляют о намерении доводить свою правоту в судебном порядке. Время и документальные доводы сторон, безусловно расставят все точки над "і" в этой истории, однако суть в том, что она может быть и не единственной.

Буквально на днях тематические автосайты поведали о том, что в Киеве 25 января текущего года на некое физическое лицо, которое проживает в селе Солдатское Николаевской области был зарегистрирован тюнингованный Lamborghini Urus 2021 года выпуска стоимостью в более $500 тысяч. Из открытых источников можно узнать, что получателем автомобиля на границе значится ООО "Тедис-Украина". Весьма и весьма примечательно, что регион, куда изначально въехали vip-колеса — это Одесская область. Именно тут, в "жемчужине у моря" официально зарегистрирован бизнесмен Борис Кауфман, владеющий 49,9% акций "Тедис Украина". Таким образом, можно предположить, что именно для него и завозился данный Lamborghini Urus, который впоследствии якобы оказался в собственности обитателя крошечного села на Николаевщине.

Тут не нужно быть большим детективом, чтобы понимать: дело явно попахивает попыткой скрыть приобретение дорогостоящей "игрушки" и избежать ее появления в официальной декларации. Кстати, не далее как в декабре 2022-го упомянутый господин Кауфман арестовывался Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Ему "шьют" создание преступной организации в Одессе. Следствие еще продолжается, подозреваемый сразу вышел, уплатив многомиллионный залог, однако с учетом этого уголовного факта неуплата налогов в государственный бюджет от сигаретно-дистрибьюторской деятельности представляется детским лепетом. Однако с другой стороны, опять-таки, когда Украина ради достижения победы над рашистами стягивает с мира по нитке всевозможное вооружение и средства, необходимые для его закупки, крысятничать, скрывая прибыль, чтобы не платить налоги в госказну, мало того, что незаконно, как-то даже "не по понятиям"…