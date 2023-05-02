Дожди отступают? Какой погоды в Украине ждать в ближайшие дни

На смену дождю придет солнце и тепло

Первые дни мая огорчили украинцев дождливой погодой, но синоптики предполагают, что в ближайшие дни ситуация наберет теплые и солнечные обороты.

По прогнозам ресурса Gismeteo, лишь в двух городах 3 и 4 мая ожидаются осадки.

Погода во Львове 3-4 мая

На Галичине синоптики прогнозируют очень облачную и местами дождливую погоду в течение двух дней. В среду, 3 мая, утром будет идти маленький дождик, который к обеду закончится, но вечером снова начнется и должен завершиться поздно вечером на следующий день, в четверг. Осадки продлятся больше суток. К тому же, 4 мая днем дождь усилится, однако к вечеру уменьшится. Днем воздух прогреется до 10...14 градусов тепла, а ночью показатели будут танцевать в районе +9...11°C. В среду днем ожидается умеренный ветер, максимальная скорость его достигнет 6 м/с, а в четверг он сменится свежим и усилится до 8 м/с.

Погода в Киеве 3-4 мая

В столице 3-4 мая ожидается сплошная облачность и с небольшими осадками. В среду в течение дня небо заполнят облака. В четверг ночью начнется мелкий дождь, который к утру закончится, но вечером пойдет снова. Хотя солнца не будет, температура воздуха будет днем до +14…20 градусов, а ночью опустится до +10…11 °C. Свежо-сильный ветер прогнозируется в среду, 3 мая, максимальная скорость которого достигнет 8-10 м/с, на следующий день предполагается умеренный ветер — 6 м/с.

Погода в Харькове 3-4 мая

На востоке Украины в среду утром солнце немного прогреет землю, но в течение дня будет облачная погода. В четверг, 4 мая, ожидается сплошная облачность. Синоптики солнца не обещали, но днем температура в городе поднимется до +19…20 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +7…10 °C. В среду будет дуть умеренный ветер, его скорость достигнет 6 м/с. 4 мая ветер ослабнет до слабых 4 м/с.

Погода в Донецке 3-4 мая

На Донбассе осадков не будет, только солнце и облака будут сменять друг друга. 3 мая прогнозируется солнечным, лишь к вечеру могут набежать тучи. На следующий день в четверг ожидается переменная облачность, но без осадков. Там температура воздуха днем поднимется до +18…20°C. Ночью отметки термометров покажут +6…8 градусов. Ветер будет колебаться от легкого до умеренного – 3-6 м/с.

Погода в Днепре 3-4 мая

В городе на Днепре синоптики прогнозируют облачную погоду, иногда солнечную. Утром в среду солнце временно выглянет, но затем в течение дня небо затянется облаками без осадков. В четверг ожидается облачная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +18…19 °C, а ночью будут падать до 8…10 градусов тепла. Ветер в среду будет свежим, максимальная скорость которого будет достигать 8 м/с, а в четверг умеренный — 6 м/с.

Погода в Одессе 3-4 мая

В южной Пальмире прогнозируется солнечная погода в среду, 3 мая, и облачная — в четверг, хотя без осадков. Воздух днем прогреется до 14...15 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +10...11°C. В среду ожидается свежий ветер, 8 м/с, а в четверг слабый, скорость которого составит 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде на май. Синоптики обещают, что теплые дни следует ожидать конца месяца.