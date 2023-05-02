"Сейчас все мы – его мамы": украинка поделилась трогательной историей о бойце ВСУ (фото)

У свидетеля этой истории стояли слезы в горле от увиденного

Война серьезно сплотила украинцев. И пока одни защищают Украину героически сражаясь на фронте другие пытаются оберегать защитников уже в тылу.

Трогательную историю о том, как в тылу пытаются заботится об украинских воинах рассказала основатель платформы "Здорові комунікації" Наталия Тулинова. Она стала свидетелем материнской заботы, ехав в поезде Киев-Ивано-Франковск.

"В купе приятная белокурая женщина, 50+, едет лечиться в Моршин, она выглядит как человек в ожидании отпуска, болтлива, устала, но пытается быть улыбающейся.У нее системное нарушение сна рассказывает, узнав, что я работаю в секторе медицины.

Входит он.

Военный, еще очень молодой, красивый, лет 25-27, с большим рюкзаком, карематом и грустными глазами человека, вернувшегося с фронта в бурный и почти беззаботный Киев. Наш разговор "ни о чем" с женщиной моментально прекращается. Мы начинаем суетливо предлагать ему все что имеем: бананы, конфеты, минеральную воду, заварной кофе, бутерброды. Он немного смущается от такого натиска материнской заботы, и я начинаю его расспрашивать, пока он наспех устраивается на верхней полке.

– Вы в Франковск едете?

- Да, я вас не разбужу раньше, надеюсь

– Вы сам из Франковска?

- Да

– Домой, к родителям?

- Мамы к сожалению уже нет.

– А откуда сейчас?

– Возле Краматорска служу. 3 дня у меня на все. Доброй ночи…

Через минуту он уже спал

Он спит уже 12 часов

Может, за год это его самый длинный и сладкий сон? ..

А мы с женщиной перемигиваемся знаками, говорим шепотом, в том числе предупредив проводницу, чтобы следила за тишиной в вагоне. Моя соседка с самого утра уже приготовила ему завтрак, вытерла его ботинки, заказала порцию кофе, чтобы не закончилась на других пассажирах, и бережно ждет, когда он проснется. Ибо ее сыну тоже 28, рассказывает И он сейчас воюет под Марьинкой. И ей очень сильно хочется, чтобы он спал в нормальной постели, просто спал этим беспробудным сном молодого парня. Чтобы приехал домой. Чтобы мечтал и строил свою мирную жизнь.

Она тихо рассказывает о сыне. А слезы душат меня. При этом мальчике, который уже потеряв маму, рисковал потерять страну, поэтому готов потерять за нее свою жизнь. За эту добрую женщину, как многие женщины сегодня, каждый день и ночь молится за своего сына, и за всех других сыновей, защищающих нас на фронте, поэтому страдает бессонницей. Слезы стоят в горле от того, что стала свидетелем, как этот юноша, был объят во сне, настоящей маминой заботой И как одна женщина, ожидая своего сына, готова делиться любовью со всеми украинскими воинами

Она выходит в Моршине. И под подушкой все еще спящего юношу оставляет маленькую иконку, которую она в последний момент вытаскивает из сумочки.

- Пожалуйста, передайте ему, что сейчас все мы – его мамы…"

Напомним, ранее мы писали о том, как корреспондент "Телеграфа" стал свидетелем трогательной сцены на вокзале Краматорска.