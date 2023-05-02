Не дождями едиными: где в Украине до конца недели ждать грозу
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Какой будет погода в первую неделю мая
Май в Украине начался с теплой погоды, однако к ближайшим выходным температура воздуха опять упадет практически по всей стране.
Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, не в последнюю очередь это связано с дождями, которые будут продолжаться в некоторых уголках нашей страны до самой пятницы.
Так 3 мая наиболее прохладная погода ожидается на западе страны, в то время как на юге и востоке стоит ждать тепла и переменной облачности. Температура воздуха днем будет удерживаться на отметках +14…+16 градусов на западе и +17…+20 на востоке.
Подобная картина будет наблюдаться и в четверг, с той лишь разницей, что дожди также стоит ждать и в северной части Украины.
А вот в пятницу осадки усилятся и пройдут почти по всей территории страны, при этом синоптики не исключают, что на Закарпатье и в Харьковской области могут быть грозы.
Хоть на субботу синоптики осадков не прогнозируют, однако после дождей день будет весьма прохладным.
В воскресенье сильные осадки вновь вернутся на часть западных областей, а на остальной части Украины будет сухо, но все так же прохладно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что предварительные прогнозы свидетельствуют о дождях в июне. Кроме того, лето в Украине может быть более прохладным, чем обычно.