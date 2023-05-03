Готова ли Украина к контрнаступлению: в США сделали заявление

Украинские военные должны еще кое-что сделать до начала контрнаступления

Пока в Госдепе США предполагают, что контрнаступление начнется в ближайшие недели, возможность провести наступательные операции у Украины есть. Также по сравнению с периодом в прошлом году расширилась возможность обороняться.

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что это произошло благодаря помощи, предоставленной США и другими западными союзниками. У Украины впереди много работы, в том числе по планированию и координации в случае проведения наступательной операции, однако и к наступлению, и к обороне украинские войска готовы.

Также Politico сообщает, что украинская сторона скрывает детали контрнаступления, чтобы не допустить утечки информации, которая может скомпрометировать позиции на поле боя. Об этом изданию сообщили двое неназванных европейских чиновников. Это произошло из-за утечки документов в США. Среди данных, которыми не делится Украина якобы сроки и количество войск. Скрывают детали контрнаступления также внутри страны, утверждает издание.

Однако в Пентагоне заявили, что Киев и Вашингтон обмениваются информацией на том же уровне, что и всегда, в том числе в реальном времени. "Мы сосредоточены на том, чтобы у них было все необходимое, когда они будут готовы", — отметил спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия в Украине потеряла несколько сотен тысяч человек. Еще около 200 тысяч военных находятся на оккупированных территориях.