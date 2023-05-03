Враг попал в нефтебазу и не только: последствия масштабной атаки дронами на Украину (фото, видео)
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Предварительно – в результате прилетов погибших нет
В третий раз за последние шесть дней россия атаковала города Украины с воздуха. В этот раз прилеты зафиксированы сразу в нескольких областях. На Днепропетровщине сбили семь дронов.
О результативности ПВО воздушного командования "Восток" сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Однако один вражеский дрон Shahed-136 попал в админздание. Пожар, возникший по прилету, был потушен.
Было попадание и в Николаевской области, рассказал глава ОГА Виталий Ким. Дрон Shahed попал в частный дом Куцурубской громады. На возникший пожар оперативно отреагировали. Второй дрон был уничтожен на подлете.
А вот в Кировоградской области враг атаковал нефтебазу — сразу тремя Shahed. Ликвидация последствий прилета продолжается, сообщил глава ОГА Андрей Райкович.
В целом Воздушные силы ВСУ отчитались о 21 уничтоженном Shahed-136/131 из 26. Их запускали с Брянщины и с восточного побережья Азовского моря. От дронов оборонялись воздушные командования "Центр", "Восток" и "Юг".
Также прилет зафиксирован в Запорожье. О пострадавших не сообщается. Предварительно, враг использовал ракету С-300. Попадание пришлось на дома частного сектора, сообщил и.о. мэра Анатолий Куртев. Один разрушен полностью, два сильно повреждены, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли.
Ранее "Телеграф" сообщал о работе ПВО над столицей Украины. Над Киевом сбили все вражеские цели.