"Включили" солнце: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

В некоторых регионах Украины днем ожидается до +21 градуса, а ночью — +6 °C

"Небесная" канцелярия поняла, что в начале мая дождей уже достаточно, и к концу недели решила не менять традиции, поэтому принесла сухую и теплую погоду в большинство регионов Украины.

Как сообщает Sinoptik, дождь ожидается только на западе страны.

Погода во Львове 4-5 мая

На западе Украины два дня подряд будет облачная погода, иногда с прояснениями и осадками. В четверг, 4 мая, облака заполнят небо и вечером пойдет мелкий дождь. На следующий день утром солнце выглянет из-за облаков, но затем ожидается сплошная облачность. Днем воздух прогреется до 12...15 градусов тепла, а ночью остынет до +7...9°C. В четверг ожидается северо-восточный ветер, максимальная скорость его составит 3,2 м/с, а в пятницу, 5 мая, он ослабнет до 3 м/с.

Погода в Киеве 4-5 мая

В столице синоптики прогнозируют облачную погоду в два дня, однако с прояснениями. В четверг и пятницу лишь утром ожидается солнечная погода, но затем сменится на сплошную облачность. Температура воздуха днем будет достигать 14…17 градусов тепла, а ночью опустится до стабильных +9 °C. Легкий северо-западный ветер прогнозируется в четверг, максимальная скорость которого составит 2,1 м/с, а на следующий день сменится на северный — 2,2 м/с.

Погода в Харькове 4-5 мая

Слобожанщину тоже минуют дожди, но синоптики обещают, что солнце и облака в течение двух дней будут постоянно сменять друг друга. Днем температура в городе поднимется до 20…21 градуса тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +7…12 °C. В четверг ожидается легкий юго-восточный ветер, его скорость достигнет 3,2 м/с. В пятницу, 5 мая, сменит свое направление на западное и ослабнет до 2,8 м/с.

Погода в Донецке 4-5 мая

На востоке Украины к концу рабочей недели прогнозируется более-менее солнечная погода лишь в четверг — переменная облачность, без осадков. В пятницу, 5 мая, дождя не ожидается, но будет очень облачно. Температура воздуха днем поднимется до +21 °C. Ночью отметки термометров покажут +6…9 градусов. В оба дня днем ожидается штиль — 0,2-0,5 м/с.

Погода в Днепре 4-5 мая

Солнце также немного порадует город на Днепре в четверг утром и до обеда, 4 мая, однако на следующий день утром набегут тучи и такая погода будет держаться до позднего вечера, иногда с прояснениями. Днем столбики термометров достигнут отметок +20…21 °C, а ночью будут падать до 10…13 градусов тепла. Ветер в течение четверга 4 мая предполагается тихий южный, максимальная скорость которого будет достигать 1,7 м/с, а в пятницу, 5 мая, — штиль, 0,8 м/с.

Погода в Одессе 4-5 мая

Над Одещиной нависли грозовые тучки, но иногда солнце будет выглядывать и греть регион. Синоптики не прогнозируют дождь два дня подряд. Воздух днем прогреется до 16...19 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +9...12 °C. 4 мая ожидается легкий восточный ветер, 3,6 м/с, а в пятницу – тихий, скорость которого составит 1,5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом в Украине. Синоптики уверены, что нынешнее лето может быть прохладнее обычного.