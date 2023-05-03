Невзирая на военное положение: Украина улучшила рейтинг свободы прессы, пока рф "идет на дно"

Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы

Вполне ожидаемо россия продолжила свое падение в рейтинге свободы прессы, приближаясь к последним его местам.

Свежий рейтинг опубликован тематическим ресурсом Reporters Without Borders ("Репортеры без границ").

Интересно, что Украина в обновленном списке улучшила позиции, несмотря на то, что в нашей стране введено военное положение, а вместе с ним действует ограничение на распространение информации в СМИ.

В 2023 году российские СМИ заняли в рейтинге лишь 164 место из 180. В 2022 году россияне были на 155-й строчке.

Украина же за год поднялась в рейтинге со 106 до 79 места.

Как сообщили представители организации изданию "Медуза", в россии за год усилилась пропаганда. Там же заявили, что Украина с момента полномасштабного вторжения оказалась "на переднем крае сопротивления распространению кремлевской пропаганды".

Лидером рейтинга седьмой год кряду оказалась Норвегия, следом за ней идут Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Литва и Эстония.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине развеяли очередной миф российской пропаганды.