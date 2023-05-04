Идеальная для шашлыков или посадки картофеля: какой погоды ждать украинцам на конец недели

По прогнозам специалистов из синоптического ресурса, только в одном городе задождит

В Украине установилась теплая, солнечная и сухая погода и, по прогнозам синоптиков, такой она продержится до конца рабочей недели.

По прогнозам Gismeteo, в большинстве регионов страны относительно солнечно и сухо будет и в ближайшие выходные, 6-7 мая, что является идеальной погодой для жарки шашлыков или посадки картофеля, если кто-то еще этого не сделал.

Погода во Львове 5-7 мая

На Галичине в конце недели синоптики прогнозировали переменную облачную погоду, иногда с осадками. В пятницу и субботу, 5-6 мая, лишь утром и днем солнце будет временно выглядывать из-за облаков, но вечером в два дня ожидается сильная облачность. На следующий день в воскресенье мелкий дождь начнется утром, усилится днем, но к вечеру должно закончиться. Температура воздуха днем будет достигать +11...17 градусов, а ночью опустится до +6...7 ° C. Ветер в пятницу прогнозируется свежий — 8 м/с, а на выходных будет танцевать между свежим и сильным — 8-10 м/с.

Погода в Киеве 5-7 мая

В столице Украины 5 мая прогнозируется сплошная облачность, в субботу утром солнце прогреет землю, но ближе к обеду снова уйдет за тучи. К концу выходных, 7 мая, будет облачная погода с прояснениями, но осадков не предполагается. Днем воздух прогреется до 10...16 градусов тепла, а ночью остынет до +4...9 ° C. Лишь в субботу, 6 мая, ожидается максимальная скорость ветра — 8-10 м/с.

Погода в Харькове 5-7 мая

На Слобожанщине в течение трех дней погода будет меняться с очень облачной на солнечную. В пятницу, 5 мая, сохранится облачная погода, но осадков не будет. В субботу, 6 мая, ожидается переменная облачность, а на следующий день облака совсем исчезнут с неба, и солнце будет греть город весь день. Днем температура в городе поднимется до 13...22 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +3…13 ° C. умеренного — 6-7 м/с.

Погода в Донецке 5-7 мая

На Донбассе в пятницу небо заполнят облака, и такая погода будет держаться все сутки. В субботу, 6 мая, ожидается переменная облачность с прояснениями, а на следующий день облаков вообще не будет – ясная погода будет держаться в дневное и ночное время. Температура воздуха днем поднимется до +12...22 ° C. Ночью отметки термометров покажут 4...12 градусов тепла. Ветер в пятницу ожидается умеренный, максимальная скорость которого составит 6 м/с. На выходных будет ясно, но достаточно прохладно, потому что ветер поднимется до сильных 10-12 м/с.

Погода в Днепре 5-7 мая

В городе следует ожидать переменную облачность, однако солнце будет иногда напоминать о себе. Погода 5 мая прогнозируется облачной, но сухой. В субботу, 6 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность утром и днем, но ближе к вечеру ветер разгонит облака. Погода в воскресенье весь день и ночь продержитесь ясной. Днем столбики термометров достигнут отметок +13…22 ° C, а ночью будут падать до 5…12 градусов тепла. Сильный ветер прогнозируется в субботу, максимальная скорость которого составит 11 м/с, а в воскресенье ослабнет до свежих 8-9 м/с.

Погода в Одессе 5-7 мая

В южной Пальмире в пятницу лишь днем прогнозируется переменная облачность. В субботу утром солнце будет согревать землю, но потом скроется за облака. В воскресенье снова будет переменная облачность в течение всего дня. Воздух днем прогреется до +12...17 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +8...12 ° C. Сильный ветер ожидается лишь в субботу, 6 мая, он достигнет скорости 10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом. Синоптики уверены, что нынешнее лето может быть прохладнее обычного.