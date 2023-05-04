Мобилизация продлена: кому в мае будут раздавать повестки

В мае повестки могут получить сразу несколько категорий граждан

В Украине в очередной раз было продлено действие всеобщей мобилизации, а это означает, что многие наши граждане по-прежнему продолжат получать повестки в военкоматы.

"Телеграф" рассказывает, кто в мае может получить повестку в армию.

Какие категории граждан могут быть мобилизованы в мае

пригодные к службе по состоянию здоровья и с военным опытом;

пригодные к службе по состоянию здоровья мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы;

ограниченно годные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины от 28 до 60 лет;

снятые и исключенные с военного учета мужчины от 18 до 60 лет, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения;

лица с инвалидностью и мужчины, имеющие отсрочку по семейному положению – только добровольно и по месту жительства ;

; мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет и женщины не могут быть принудительно мобилизованы, если раньше не проходили срочную службу (службу по контракту для женщин), однако они могут добровольно подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Напомним, более подробно о том, чего ждать от мобилизации в мае вы можете прочитать в статье "Телеграфа", перейдя по ссылке.