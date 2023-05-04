Новая волна ударов россии по Украине: в ВСУ опровергли одно из объяснений

Юрий Игнат не поддерживает одно из популярных объяснений участившихся российских ударов по Украине

После относительно спокойного периода, россия снова активизировала массированные удары по Украине — страна-террорист обстреливает города и села и ракетами и беспилотниками. Однако эти атаки, вопреки одной из версий, не связаны с намерениями россиян оттянуть часть украинских систем ПВО с передовой в тыл.

Об этом "Телеграфу" сказал руководитель службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что абсолютным абсурдом является допущение, что Украина может оставить свои города без прикрытия ПВО, как и то, что ВСУ могут забрать технику, необходимую на передовой для удержания позиций.

"Пока линия фронта составляет 2500 км, защитить ее на 100% — задача не из легких. Кроме этого, россияне не оставляют намерений остановить работу наших атомных электростанций, ударяя по их подстанциям, а также уничтожить склады с западным вооружением. Но говорить о том, что мы можем оставить города без защиты или наоборот — забрать технику, необходимую на передовой для удержания позиций, это просто абсурд", — отметил Игнат.

Напомним, в ночь на 4 мая, после удара якобы украинского БПЛА по кремлю, россияне устроили массированный налет "шахедов". Наиболее сильным обстрелам подверглись Киев и Одесса, где взрывы и звуки работы систем ПВО звучали в течение нескольких часов. А в ночь на 1 мая россияне нанесли ракетный удар по Украине. Из 18 запущенных ими ракет в ту ночь силы ПВО Украины сбили 15.

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