ВСУ начали локальные контратаки на некоторых направлениях: свежие карты боев

ВСУ уверенно держат позиции, продолжая попытки выбить врага

Украинские военные начали локализованные контрнаступления сразу на нескольких направлениях на фронте.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Как сообщили в минобороны рф, за последние сутки оккупанты отразили шесть атак со стороны украинских военных к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

При этом российские источники заявляли, что 4 мая оккупантам удалось немного продвинуться в южном направлении от Кременной. По информации пророссийских блогеров, их военные якобы смогли прорвать оборону ВСУ в 10 км от Белогоровки.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что все попытки врага наступать на данном направлении были неудачными, в то время как наши военные смогли провести успешные тактические контратаки по нескольким направлениям.

Ситуация в Донецкой области

Наши силовики сообщили, что 4 мая у оккупантов не получилось добиться никаких успехов в Бахмуте и его окрестностях. При этом враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Богдановки, Маркового и Нью-Йорка.

Ситуация в Донецкой области

В то же время российские силовики писали, что смогли захватить два квартала в западной части Бахмута. По словам главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, его боевики продвинулись в городе на 230 метров.

При этом специалисты утверждают, что у ВСУ вышло провести контратаку юго-западнее Бахмута. Если верить картам, то наши бойцы также успешно контратаковали к северо-западу от Курдюмовки, которая расположена в 14 км юго-западнее Бахмута.

Ситуация в Бахмуте

В то же время оккупанты вели наступление в районе Северного, Марьинки и Новомихайловки.

В течение минувшего дня враг не проводил никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области.

Ситуация на Юге Украины

По данным российских источников, наши военные совершали попытки разведки в Запорожской области. В частности, это якобы происходило под Ореховым.

Ситуация на Юге Украины

При этом в рф пока утверждают, что операции ВСУ были локализованными действиями, но не началом контрнаступления.

В то же время оккупанты продолжают нагнетать ситуацию на Запорожской атомной электростанции перед украинским контрнаступлением. На территории 4-го энергоблока наблюдается скопление военной техники, вооружения и взрывчатки.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как оккупанты готовятся к наступлению ВСУ в Мариуполе.