В Украине потеплеет до +19 градусов: кому повезет с погодой на уикенд

В выходные погода стабилизируется, но будут исключения в виде ветра и дождя

В течение недели в Украине царила теплая и сухая погода, но, по данным синоптиков, на выходных будет достаточно ветрено.

Как сообщает Укргидрометцентр, только один город намочит небольшой дождь.

Погода во Львове 6-7 мая

На западе Украины в субботу ожидается облачная погода с небольшими осадками. На следующий день над городом нависнут грозовые тучи и все сутки будет идти мелкий дождь, но солнце будет иногда выглядывать из-за облаков. Днем воздух прогреется до 11...16 градусов тепла, а ночью остынет до +3...5°C. 6 мая будет дуть сильный восточный ветер, максимальная скорость его достигнет 12 м/с, а в воскресенье, 7 мая, ослабнет до умеренного — 7 м/с.

Погода в Киеве 6-7 мая

В столице Украины в выходные погода предполагается облачной с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 11…14 градусов тепла, а ночью опустится до +2…6 °C. Сильный северо-восточный ветер прогнозируется в субботу и воскресенье, 6-7 мая, максимальная скорость которого достигнет 12 м/с и ослабнет только ночью — 8 м/с.

Погода в Харькове 6-7 мая

На Слобожанщине погода будет облачной и сухой, иногда появится солнце прогреет землю. Днем температура в городе поднимется до 11...17 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +3…8 °C. Два дня подряд ожидается свежий северный ветер, его скорость достигнет 8-9 м/с и будет ослабевать в ночное время до 5 м/с.

Погода в Донецке 6-7 мая

Облака не минуют к концу недели и Донбасс. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Там температура воздуха днем поднимется до +13…19°C. Ночью указатели термометров покажут +4…11 градусов. 6 мая с ночи будет дуть сильный северо-восточный ветер, скорость которого достигнет 12 м/с и должен ослабнуть к вечеру следующего дня, 7 мая — слабые 4-5 м/с.

Погода в Днепре 6-7 мая

В городе на Днепре синоптики обещают почти безоблачную и относительно теплую погоду в субботу и воскресенье, 6-7 мая. Днем столбики термометров достигнут отметок +12…16 °C, а ночью будут падать до 3…10 градусов тепла. Ветер на выходных предполагается умеренный северо-восточный, максимальная скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Одессе 6-7 мая

В южной Пальмире в течение двух выходных на небе будет мало облаков, так что солнце порадует город своими лучами. Воздух днем прогреется до 14...20 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +6...11 °C. В субботу и воскресенье, 6-7 мая, будет дуть сильный ветер, 10-12 м/с.

6 мая

7 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на лето. Специалисты уверяют, что июнь этого года будет дождливым.