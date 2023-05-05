"Результаты впечатляют": в украинской разведке похвастались достижениями "народного спутника"

С появлением собственного спутника ICEYE способности ГУР кратно выросли

Украинские разведчики рассказали о результатах работы "народного спутника", который украинцы приобрели для ВСУ. Там отметили, что россиянам теперь не скрыться.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО Украины.

В разведке говорят, что с появлением собственного спутника ICEYE способности ГУР кратно выросли и теперь "маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелирована".

"Результаты впечатляют: за полгода использования полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объекты военной логистики", — подчеркивают в ГУР МО.

Также разведчики отметили особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE.

Напомним, ранее мы писали о том, что Главное управление разведки Украины получило от фонда "Вернись живым" мобильную станцию разведки. Общая ее стоимость составляет более 1 млн долларов.

Также мы сообщали, что волонтеры передали бойцам на фронт антидронную систему.