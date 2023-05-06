Украину снова накроют дожди: где ждать мокрую погоду в начале недели

Максимальные осадки ожидаются во вторник, 9 мая

В стране установилась тёплая и сухая погода на первой неделе мая, но природа внесла свои коррективы и решила, что солнечных дней уже достаточно. На большинстве территории Украины 8-9 мая ожидается облачная, дождливая и относительно прохладная погода.

По данным ресурса Sinoptik, максимальная температура днем достигнет +16 градусов только на востоке страны.

Погода во Львове 8-9 мая

На Галичине погода переменная. В понедельник, 8 мая, облачная погода будет держаться до самого вечера. Лишь ночью того же дня ожидается мелкий дождь, но к утру он завершится. На следующий день в городе утром тучи рассеются, а днем снова заполнят небо без осадков. Днем воздух прогреется до +12…14 градусов, а ночью остынет до +4…5 °C. В понедельник ожидается слабый восточный ветер, максимальная скорость его достигнет 4,4 м/с, а во вторник ослабнет до 4,1 м/с.

Погода в Киеве 8-9 мая

В столице Украины синоптики обещают облачную и сухую погоду. 8 мая на небе в течение дня будут держаться грозовые тучи, но на следующий день, 9 мая, день прогнозируется более-менее ясным. Температура воздуха днем будет достигать +13 градусов, а ночью опустится до +6 °C. Легкий северо-восточный ветер прогнозируется в два дня, максимальная скорость которого достигнет 3 м/с.

Погода в Харькове 8-9 мая

На востоке Украины солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. В понедельник весь день в Харькове будет облачным. Однако во вторник ситуация с погодой несколько хуже — в течение всего дня грозовые тучи заполнят небо, но дождь не прогнозируется. Днем температура в городе поднимется до +12…14 градусов. В ночные часы отметки термометров опустятся до +6…7 °C. 8-9 мая будет дуть слабый северо-восточный ветер, его скорость достигнет 5,7 и не ослабнет ночью.

Погода в Донецке 8-9 мая

В начале недели на Донбассе задождит. В понедельник, 8 мая, осадков не будет, но сохранится переменная облачность. Однако на следующий день синоптиками прогнозируется дождь, который начнется днем и усилится к вечеру. Там температура воздуха днем поднимется до +8…16°C. Ночью отметки термометров покажут +6 градусов. Ветер 8-9 мая ожидается слабый северо-восточный, 5,2 м/с,

Погода в Днепре 8-9 мая.

В этом регионе в течение двух дней сохранится сплошная облачность, местами с осадками. 8 мая в Днепре ночью и до позднего вечера будет держаться очень облачная погода. 9 мая следует ожидать сильный дождь лишь вечером. Днем столбики термометров достигнут отметки +11…14 °C, а ночью будут падать до +8 градусов тепла. Ветер в начале рабочей недели предполагается умеренным северо-восточным, максимальная скорость которого составит 6,4 м/с.

Погода в Одессе 8-9 мая

В южной Пальмире ожидается максимальное количество осадков в оба дня из других городов. В понедельник будет облачная погода с сильными осадками, которые начнутся днем и должны завершиться к утру следующего дня, 9 мая. Осадки продлятся почти сутки. Однако 9 мая солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и радовать теплом. Воздух днем прогреется до 12...13 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +9...11°C. В понедельник ожидается легкий северо-восточный ветер, 3,7 м/с, а во вторник умеренный, скорость которого составит 6 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на май. Синоптики прогнозировали, что начало месяца будет холодным, но затем обещают потепление.