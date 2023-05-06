Может привести к непоправимому: на Западе предостерегают Украину не освобождать Крым

Имен этих политиков Ташева сообщать не стала

Дальнейшее освобождение Украиной аннексированного Крыма может подтолкнуть россию к применению ядерного оружия. Такие оговорки высказали некоторые западные политики.

Об этом в интервью для PAP рассказала представительница президента в АРК Тамила Ташева, отметив, что, опасаясь "российского возмездия", некоторые из высокопоставленных западных политиков призвали украинские власти отказаться от своих планов по деоккупации крымского полуострова.

По ее словам, по мнению собеседников, последствия таких действий украинской стороны могут привести к серьезным последствиям, в результате которых, вероятно, пострадают как жители Крыма, так и Украина в целом.

"Они считают, что мы должны полностью отказаться от попыток вернуть его (Крым — ред.). Я не думаю, что россия применит тактическое ядерное оружие, ведь путин понимает, что это для него точка невозвращения и уничтожения всей системы, которую он преступно строил" на оккупированных территориях", — объяснила она.

Также Ташева добавила, что около полугода назад Украина уволила Херсон, однако никаких действий со стороны россии, о которых она говорила, не последовало. Хотя, согласно ядерной доктрине рф, москва должна была сразу применить тактическое ядерное оружие.

Следует также отметить, что имен политиков, давших такой совет Киеву, представитель президента разглашать не стала.

Что касается сроков дальнейшего освобождения Крыма, то Ташева добавила, что четких прогнозов у нее нет, однако это может произойти уже в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на осуждение со стороны всего мирового сообщества, россия все же передала Беларуси оружие, которое может наносить ядерные удары.