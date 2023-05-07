Война — день 438: оккупанты снижают темпы атак и готовятся к контрнаступлению ВСУ

Оперативно о главном 7 мая

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается 438 дней. Оккупанты продолжают попытки атаковать позиции ВСУ возле Кременной, Авдеевки и Бахмута, однако по данным аналитиков их темпы замедляются, а фокус смещается в сторону подготовки к грядущему контрнаступлению украинских защитников. При этом на фоне слухов об ответном ударе ВСУ в российских тылах растет напряжение, а в оккупированном Крыму после очередных взрывов многие россияне начали всерьез задумываться о том, чтобы уехать оттуда.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Одессе и Николаеве прогремели взрывы.

00:00 В Украине объявлена масштабная тревога из-за взлета российских бомбардировщиков. Кроме того, в Черное море были выведены 4 ракетоносителя с суммарным залпом в 32 ракеты.

С данными за 4 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 435: у оккупантов истерика из-за "контрнаступления ВСУ", но обстрелы городов не прекращаются

О том, что происходило 5 мая, читайте в материале: Война — день 436: ВСУ отражают десятки атак на фронте, россияне не прекращают обстреливать украинские города

Узнать о главных событиях 6 мая можно в публикации: Война — день 437: оккупанты безжалостно бомбят Бахмут, но паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ