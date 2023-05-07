Есть несколько сценариев: WP рассказал и показал варианты развития наступления ВСУ

Украинские военные могут атаковать с нескольких направлений

Огромная линия фронта создает множество потенциальных направлений для контратаки со стороны наших военных. Потому существует несколько сценариев развития событий в ходе анонсированного наступления ВСУ.

Одной из ключевых задач Украины — разрушение так называемого сухопутного моста между россией и оккупированным Крымом. Это в свою очередь перекроет оккупационным войскам важнейшие пути снабжения в Запорожской области и приведет к изоляции российских баз на полуострове. Об этом пишет The Washington Post.

Еще одной важной задачей остается освобождение Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. Потому Украина может сосредоточиться на юге и бросить силы на освобождение Мелитополя, чтобы затем продвинуться вперед и далее перерезать сухопутный мост.

Аналитики считают, что ВСУ могли бы пойти и в Крым. Освобождение временно оккупированного полуострова возможно при военно-морских операциях и, возможно, даже высадке на пляже.

В свою очередь оккупанты начали готовиться к возможным действиям со стороны ВСУ в Крыму. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, на которых видны вырытые траншеи и окопы на полуострове.

Также в материале указывается, что одним из сценариев является атака ВСУ из Бахмута или из города Купянск Харьковской области. Это даст возможность восстановить контроль над районами в Луганской области.

Еще одним вариантом было наступление на вражеские позиции через Угледар в сторону временно оккупированного Мелитополя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американский генерал Бен Ходжес сделал прогноз относительно анонсированного весеннего контрнаступления ВСУ.