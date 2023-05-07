россия хочет захватить Бахмут к сакральной дате: в ВСУ рассказали, какая задача Украины

Россияне наращивают давление на Бахмут

Оккупанты не отказались от своих целей по взятию Бахмута до 9 мая, а украинские защитники пытаются сделать все возможное для того, чтобы этого не допустить.

Об этом рассказал командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский, который 7 мая побывал на позициях ВСУ в городе и обсудил с командирами боевых частей оперативную ситуацию.

"Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск", — сообщил он.

По словам генерала, действия россиян свидетельствуют о том, что они не отказались от своих планов по захвату города и продолжению наступления, однако по состоянию на 7 мая украинским защитникам удавалось срывать их намерения.

"Россияне все еще надеются захватить город к 9 мая. Наша задача – не допустить этого", — добавил Сырский

Как сообщалось ранее, главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин накануне устроил истерику из-за нехватки снарядов и пообещал вывести своих наемников из Бахмута, однако в конечном итоге российское минобороны распорядилось предоставить ему необходимые боеприпасы.