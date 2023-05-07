Есть две причины: в ВСУ рассказали, что стоит за новыми массированными обстрелами россиян

Почему россияне изменили тактику обстрелов Украины

Изменение тактики ракетных ударов со стороны россиян имеет сразу две цели — найти способ обойти украинскую ПВО и оказать психологическое давление на население.

Как рассказала в эфире единого марафона украинских новостей спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк, в последние недели замечено повышение активности боевой авиации противника.

Тем самым, по ее словам, оккупанты пытаются оказывать психологическое давление на население с целью его деморализовать. Другая причина заключается в попытках истощить украинские средства ПВО и найти способ найти в противовоздушной защите уязвимое место.

Впрочем, Гуменюк подчеркнула, что эти эксперименты с новыми тактиками связаны с тем, что у россиян не осталось значительного запаса ракет, а потому использовать их они стараются более экономно.

"Высокоточное оружие немного экономят, другое… используют, благодаря чему испытывают и проверяют, где же система противовоздушной обороны", — сказала она.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты вновь применяют тактику ночных массированных обстрелов. Так в ночь на 7 мая оккупанты запустили несколько ракет Х-22 по Николаевской области, Днепропетровская область подверглась массированному артиллерийскому обстрелу, а над Киевом был сбит разведывательный беспилотник.