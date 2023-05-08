Оккупанты усиливают обстрелы: свежие карты боев в Украине

Упорные бои ведутся в Бахмуте и Марьинке.

Финансист ЧВК "Вагнер" евгений пригожин и лидер Чечни рамзан кадыров могли дожать командующего российскими силами в Украине валерия герасимова. Пригожин заявил, что получил документ от морф с обещанием поставлять оружие и боеприпасы для наступления в Бахмуте.

Аналитики Института изучения войны считают, что российское военное командование все больше делегирует ответственность за разные секторы фронта в Украине разным российским командирам, в то время как власть командующего театром продолжает ослабевать. Это может еще больше ограничить способность русской армии проводить согласованные операции, включающие разные зоны ответственности.

Тем временем враг продвигается в Бахмуте, продолжаются наступательные действия на разных частях линии фронта на востоке. Генштаб ВСУ сообщает, что войска России атаковали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 55 атак врага.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Спорного (25 км к югу от Кременной). Накануне враг был активен и северо-восточнее Купянска.

Карта боевых действий в Луганской области

В Бахмуте продолжается оборона от сил противника. Оккупанты используют зажигательные и фосфорные боеприпасы. Кадры с геолокацией показывают, что вагнеровцам удалось подвинуться дальше на запад и вблизи Сакко и Ванцетти. На Бахмутском направлении наступали в сторону Хромового (западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Часового Яра (12 км западнее Бахмута) и Ступочек (12 км юго-западнее Бахмута).

Карта боевых действий в Бахмуте

Оккупанты пытаются атаковать на Авдеевском направлении наступая возле Авдеевки и Первомайского. По данным DeepState, враг в этом направлении начал чаще использовать артиллерию. На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки на Марьинку.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Россияне заявляют, что на островах в дельте Днепра есть украинские военные и они наносят по ним удары. Враг не прекращает огонь западнее Гуляйполя, в Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областях. Украинские военные дают отпор — нанесли удары по двум сосредоточениям российской живой силы и техники в Каховском и Скадовском районах. DeepState сообщает о взаимных артобстрелах и увеличении числа фортификационных сооружений врага в Запорожской области.

Линия фронта в Херсонской области

Ранее "Телеграф" сообщал о ночных обстрелах в Одессе и Киевской области. В ночь на 8 мая Киевскую область атаковали беспилотники, а Одесчину ракеты.