До летнего тепла далеко: где в Украине ждать дождей и нового похолодания

Более-менее благоприятную и сухую погоду следует ожидать городам ближе к столице Украины

В Украине зафиксировалась прохладная и дождливая погода, и, если верить прогнозам синоптиков, она продержится до конца рабочей недели.

Как сообщает Укргидрометцентр, максимальное количество осадков будет на востоке страны.

В понедельник, 8 мая, дождливая погода накроет почти всю территорию Украины. На западе синоптики прогнозируют сильные дожди (кроме Волынской и Ровенской), а также на севере (а именно в Хмельницкой области). Там температура воздуха будет днем до +9…15 градусов, а ночью будет падать до +3…7 ° C. Ветер северо-восточный, 12 м/с.

Переменные осадки ожидаются на востоке, юге и на севере страны (а именно на Кировоградщине, Черкащине, Полтавщине). Температура днем составит +12…14 градусов тепла. Ветер южный — 12 м/с.

В остальных областях Украины предполагается сухая, но облачная погода. Температура воздуха днем в этих регионах будет колебаться от 11…15 градусов тепла. Ночью будет падать до +3…8 ° C . Максимальная скорость северо-восточного ветра составит 12 м/с.

Погода 9 мая немного лучше, но дожди местами останутся. В этот день в Ивано-Франковской и Черниговской областях, а также на юге и востоке Украины будет идти переменный дождь и над этими регионами нависнут грозовые тучи. Температура воздуха днем достигнет +11…15 ° C, а ночью упадет до +3…9 градусов. Ветер северо-восточный, 10 м/с.

Почти во всех городах на западе страны, а также на севере синоптики обещают переменную облачность и кое-где будет выглядывать солнце. Температура воздуха днем будет составлять 12…14 теплых градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3…6 градусов. Ветер прогнозируется северо-восточным, 10 м/с.

В среду, 10 мая, в большинстве областей погода сменится сухой. Столбики термометров днем достигнут отметок +11…15 градусов, а ночью опустятся до +3…8 ° C. Ветер северо-восточный, 10 м/с.

Однако на востоке Украины и немного на юге (в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей) следует ожидать мокрую погоду. Над этими регионами также нависнут грозовые тучи, но осадки будут маленькими. Воздух днем прогреется до +11...13 градусов, а ночью остынет до +3...8 ° C. Ветер прогнозируется северо-восточным, 9-10 м/с.

На следующий день, 11 мая, сновазадождит на большей территории Украины. Так, на востоке, юге и севере (кроме Житомирской и Винницкой области) будут идти сильные дожди, но иногда солнце будет напоминать о себе и радовать своими лучами. Температура днем достигнет +10...16 градусов, а ночью столбики термометров упадут до +3...8 ° C. Ветер ожидается северо-восточный, 10 м/с.

На западе и в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей установится переменная облачность, местами с прояснениями. В этих областях температура днем будет +12…18 градусов. Ночью будет падать до +3…8 ° C. Ветер прогнозируется юго-восточный, 9 м/с.

В пятницу, 12 мая, будет дождь на востоке, юге (Днепропетровской и Запорожской) и севере (кроме Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей). Синоптики прогнозируют сильные дожди, и в этих регионах грозовые облака заполнят небо. Однако солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и будет прогревать землю. Температура днем достигнет +15…18 градусов, а ночью упадет до +4…8 ° C. Ветер восточный, 9 м/с.

В остальных областях Украины предполагается переменная, сухая погода, иногда с прояснениями. Днем столбики термометров будут показывать +12…17 ° C. Ночью будут опускаться до +5…7 градусов. Ветер юго-восточный, 10 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о погоде на лето. Синоптики прогнозируют, что нынешнее лето будет немного холоднее предыдущего.