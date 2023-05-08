У оккупантов небольшие успехи на Донбассе: военные сообщили детали

На нескольких направлениях военные рф ведут активную оборону

В течение последних дней российские оккупанты вели наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях. У врага отмечаются тактические успехи.

Захватчики также ведут активную оборону на Купянском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях. Об этом сообщается в Telegram-канале Military Media Center.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Бахмута, за который продолжаются ожесточенные бои, и Марьинки. Также противник пытается создать условия для блокирования путей поставки в город Авдеевка.

На таврическом направлении силы врага сосредоточены на ведении позиционной обороны, предотвращении закрепления украинских войск на островах в устье Днепра, а также на недопущении потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами.

С целью сковывания украинских сил и недопущения их перебрасывания в районы активных боевых действий на севере страны оккупанты держат две оперативные группы войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "вагнеровцев" в Бахмуте могут заменить "кадыровцы". Аналитики ISW рассказали о возможных последствиях такой рокировки.