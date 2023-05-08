Украинские журналисты получили одну из самых престижных премий
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Журналисты освещали происходившее в Мариуполе во время российских обстрелов
В США прошла церемония вручения Пулитцеровской премии, которая считается одной из самых престижных в области журналистики и литературы. В этом году в списке лауреатов оказались и украинские журналисты.
Так в номинации за общественные заслуги были отмечены работы сотрудников американского издания AP, среди которых видеожурналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и видеопродюсер Василиса Степаненко.
Они работали в осажденном Мариуполе и показали миру кадры обстрелов жилых домов российскими оккупантами.
"Журналисты AP проделали смелую и важную работу в Украине на протяжении всей войны, освещая, в частности, человеческие жертвы конфликта. От развенчания российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора, их работа была невероятной общественной услугой, и мы так рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией", — отметила исполнительный редактор издания Джули Пейс.
Как известно, Пулитцеровская премия считается одной из самых престижных в американской журналистике. Ее вручают ежегодно с 1917 года в 9 категориях.
Стоит отметить, что в прошлом году украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию в нерегулярной номинации "особое упоминание".