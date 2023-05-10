"Есть все необходимое": в США оценили шансы успеха контрнаступления ВСУ

Во время контрнаступления ВСУ будет важна не только боевая техника

Украина имеет все необходимое для того, чтобы вернуть захваченные россиянами территории и речь идет не только о боевой технике.

Как сообщает CNN, об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен во время пресс-конференции со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли.

"У них есть все необходимое, чтобы продолжать успешно возвращать территорию, которая была захвачена россией силой в течение последних 14 месяцев", — говорит глава Госдепа.

При этом Блинкен добавил, что дело здесь не только в вооружении, а и в уверенности в том, что Украинские специалисты имеют необходимое оборудование и навыки, чтобы его обслуживать.

Кроме того, он также отметил, что у ВСУ для успеха также должны иметься "правильные планы".

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что главнокомандующий ВСУ пока не утвердил сроки проведения контрнаступления и основные направления продвижения войск. При этом он подчеркнул, что планов его проведение существует несколько, а каждый из них разрабатывается под определенные обстоятельства и будет применен в случае необходимости на фронте.