Пожалел российских солдат, и не только: Боррель нагородил странных заявлений об Украине

Боррель заявил, что без помощи Европы Киев якобы упадет за несколько дней

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель похоже разделяет довольно странную позицию Генсека ООН Антониу Гутерриша, который утверждает, что войну в Украине сейчас якобы завершить невозможно. При этом позицию Гутерриша он дополнил рядом своих еще более странных заявлений.

Об этом пишет издание laSexta.

Так, например он пожалел российских солдат, которые также, как и украинцы умирают в этой кровавой войне.

"Глава европейской дипломатии в этот момент выражает свою озабоченность "украинцами, а также российскими солдатами, которые каждый день гибнут в очень кровопролитной войне", — говорится в статье.

Помимо этого Боррель заявил, что без помощи Европы Киев якобы упадет за несколько дней.

"Я знаю, как закончить войну немедленно: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться через несколько дней. Все, война окончена. Но чем закончилась война? в такую ​​марионеточную страну, как Беларусь, лишенную своих свобод", — говорит он, добавляя "Так мы хотим закончить войну?".

"Вот почему мы должны продолжать помогать Украине. Мир как можно скорее, но какой мир", — говорит Боррель, подчеркивая, что все указывает на то, что война будет продолжаться.

На вопрос, почему так долго не открывается дипломатический канал между россией и Украиной, Боррель повторяет, что "тот, кто начал агрессию, говорит, что пока он не достигнет своих военных целей, а он их не достиг, он будет продолжать".

В этом смысле дипломат напоминает, что путину не удалось провести его якобы "молниеносную операцию" по взятию Киева, и "его армия была вынуждена отступить" и "потеряла более 1500 танков", но "продолжает наступать".

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