Шмыгаль провалил экономику и теперь хочет повторить "успех" в поставке оружия – эксперт

После серии неудач в экономике премьер-министр решил переключиться на обеспечение армии оружием

После неудач в экономической сфере, связанных с запретом на импорт в ряд стран Европы зерна и других продовольственных товаров из Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль пытается переключить внимание общественности на более выигрышную тему поставки оружия. Такое мнение в блоге на сайте Цензор.нет высказал политолог Марьян Ощановский. По его мнению, риски, что в новой сфере экономические неудачи повторится, очень высоки.

Политолог считает, что одним из признаков экономических провалов является отсутствие коммуникации правительства Украины с Евросоюзом по поводу запрета на импорт украинского продовольствия.

"В День Европы, 9 мая, Киев посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. …. [вследствие конфликта вокруг поставок зерна] Брюссель в итоге стал на сторону внутренних избирателей, а не на сторону Украины, которая борется за свободу всей Европы, и какой валютные поступления от экспорта агропродукции необходимы, чтобы больше средств направлять на армию. По мнению политических обозревателей и участников аграрного рынка, правительство Дениса Шмыгаля проиграло трек с продовольственным кризисом в чистую. Во-первых, провальными были переговоры с поляками. Украина согласилась на унизительное "конвоирование" собственных вагонов с продовольствием в порты — даже без возможности для водителей заехать по дороге на заправку в Польше, во-вторых, когда другие страны увидели, что об украинскую позицию в этом вопросе можно вытирать ноги, то и себе Украину полностью вытеснили из переговоров и дальше ЕС договаривался со своими членами о компенсациях и условиях запретов на украинскую продукцию. Вместо того, чтобы лично приступить к решению критического для экономики вопроса, Шмыгаль летал в международные вояжи" написал политолог.

По итогам визита фон дер Ляйен в Киев премьер Денис Шмыгаль написал в своем Телеграмм-канале: "Поднял вопрос экспорта украинской аграрной продукции в Европейский Союз. Благодарен за поддержку инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию координационной группы по мониторингу соответствующих проблемных вопросов".

"Это выглядит как издевательство над фермерами, а также признание собственной профнепригодности со стороны главы правительства. Ведь получается, что за более чем месяц, с тех пор, как длится "горячая" фаза продовольственного противостояния — этот вопрос с ЕС не поднимался"? То есть правительство, призванное защищать интересы экономики — даже не наладило рабочий контакт с Брюсселем по вопросу, непосредственно влияющему на будущее ключевой отрасли в стране? А координационную группу "для мониторинга соответствующих вопросов" создадут только после того, как в ситуацию вмешался лично Владимир Зеленский, отвлекшись от функций Верховного главнокомандующего Вооруженных сил воюющей страны?" спрашивает Ощановский.

В своем блоге он называет Шмыгаля "премьер-разрушитель".

"Президент договаривается о поддержке и взаимодействии с главами соседних государств, но премьер не способен удержать экономическое равновесие в отношениях, создавая больше поводов для перманентных кризисов. После того как Зеленский посетил Польшу и встретился с Президентом Дудой, Украина руками правительства Шмыгаля полностью "сливает" переговоры по поставкам продовольствия. Буквально через несколько недель после дружественного и продуктивного визита в Киев президента Молдовы Маи Санду — еще один "неожиданный" демарш, теперь уже от Кишинева. Которого очевидно можно было избежать, не переводя ситуацию в состояние необъявленной торговой войны. В результате решением вопросов зерна и взаимной торговли снова занимается глава государства. А премьер лишь "разводит руками" и "поднимает вопросы" на паркетных встречах с еврочиновниками, с которыми он должен быть на круглосуточной антикризисной связи", — говорится в блоге.

По мнению политолога, чтобы информационно разбавить экономические фиаско, Денис Шмыгаль активно занялся вопросами привлечения военной помощи для Украины. С точки зрения пиара это почти беспроигрышная стратегия: публично отказать Киеву, да еще в лицо главе правительства сейчас будут готовы единицы еврочиновников. Поэтому "положительный результат", а соответственно и положительные упоминания в медиа — почти гарантированы. Другое дело, что оружие не компетенция премьер-министра, ведь эти вопросы решаются на Рамштайне министрами обороны. И все, о чем может говорить Шмыгаль со своим визави в европейских столицах, — это просто констатация результатов этих переговоров, считает Ощановский.

Впрочем, для достижения реального результата одного желания премьера мало, уверен эксперт. "Нужно проводить системное реформирование судебного, земельного, налогового, корпоративного законодательства, которое упростит приход этого и многих других видов бизнеса в Украину. К тому же вместо реальных инвестиций Украина будет получать только кредитную и грантовую помощь для "поддержки штанов", которой явно не хватит для полноценного восстановления и развития после войны» написал политолог в блоге.

Впрочем, по его словам, проблемой является даже не сам факт переключения внимания на вооруженные поставки, а подход, с которым Шмыгаль и его команда берутся за реализацию различных проектов. Аграрная история в отношениях с Европой, а также отсутствие реальных реформ в экономике как в довоенное время, так и во время войны (неспособность дать адекватный ответ на топливный кризис, неспособность организовать релокацию бизнеса и обеспечить стимулирование предпринимательства через кредитование, провал в энергетическом секторе, через который страна вновь оказывается на грани блекаутов) свидетельствует о том, что ни один из секторов, за которые берется глава правительства, не преуспевает. "В вопросе поставки оружия риск получить очередной провал настолько велик, что лучше его предупредить заранее, чем потом по всей стране героически разгребать его последствия", — подытожил он.