"Вагнеровцы" остаются в Бахмуте, но их оттесняет ВСУ: что сейчас происходит в городе-крепости

Несмотря на истерики пригожина, "вагнеровцы" не уходят из Бахмута, но их фланги посыпались

Наемники ЧВК "Вагнера" не уходят из Бахмута, хотя несколько дней назад их главарь, евгений пригожин, заявлял, что они могут оставить город. Впрочем, позднее он передумал и на сегодняшний день "вагнеровцы" удерживают значительную часть Бахмута и вопреки жалобам пригожина на нехватку снарядов, имеют достаточно боеприпасов. В то же время, украинским бойцам удалось оттеснить оккупантов с части их позиций.

Об этом пишет POLITICO, со ссылкой на слова двух высокопоставленных американских чиновников.

Заявления главаря ЧВК "Вагнера" об отводе его войск из Бахмута и передачу позиций "кадыровцам" не реализовались. По словам собеседников издания, отход "вагнеровцев" из Бахмута мог бы изменить "траекторию войны" в восточной части Украины. Однако в США не видят признаков подготовки отвода наемников из города.

Однако даже несмотря на то, что наемники "Вагнера" не отступили из города, 10 мая украинские официальные лица сообщили, что Силы обороны захватили несколько позиций "вагнеровцев" на окраине Бахмута.

По словам официальных лиц США, несмотря на заявления пригожина, "Вагнер" по-прежнему владеет значительными запасами боеприпасов и сохраняет контроль над не менее чем 85% процентами Бахмута. Один из собеседников издания заявил, что на помощь "вагнеровцам" могут "подтянуться" и чеченские силы.

При этом, как сообщил командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский, на отдельных участках фронта под Бахмутом враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров. Он добавил, что грамотное проведение оборонной операции позволило истощить силы наемников ЧВК "Вагнер" из-за чего их пришлось менять на хуже подготовленные подразделения регулярной российской армии.

Вместе с тем, украинские источники сообщают о "хороших новостях" из Бахмута. Пишут, что, украинские бойцы продвинулись как минимум на 1 км, фланги у россиян посыпались и это "только начало". По словам бойцов, воюющих в Бахмуте, хотя детали пока держат в секрете, "тактически эта операция войдет в историю".

Отметим, 9 мая стало известно, что российская 72 отдельная мотострелковая бригада сбежала со своих позиций под Бахмутом, что позволило ВСУ заметно продвинуться и вызвало очередную истерику у пригожина.

А тем временем, как сообщал "Телеграф", все больше стран признают ЧВК "Вагнера" террористической организацией: это уже сделали Литва и Франция и в скором времени их поддержит Британия.