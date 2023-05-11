Изменить ход игры: американский полковник рассказал, что нужно Украине для успешного контрнаступления

Украинские военные еще не начали наступление

Для Украины нет единственной "серебряной пули", которой можно изменить ход войны с россией. Следует сосредоточиться на использовании тех систем, которые уже предоставлены союзниками.

Об этом "РБК-Украина" рассказал спикер командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О’Доннелл. Он отметил, что предоставлено около 600 различных систем, но не все используются на фронте, ведь наступление еще не начато.

О’Доннелл также отметил, что когда все начнется в ближайшие недели и месяцы, показательным станет сами использование предоставленных систем. Он надеется на успех Украины и подчеркивает, что и дальше союзникам очень важно поддерживать материально-техническое обеспечение и предоставлять боеприпасы для развития успеха.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США уверены в готовности Украины к контрнаступлению, ведь наши военные не только получили нужное вооружение и оборудование, но и навыки для его использования. Важно недооценивать россиян, считают в НАТО, ведь линия фронта была долгое время стабильной и враг успел подготовиться к обороне.