В Украину прорвется тепло: каким регионам повезет с погодой

По прогнозам специалистов, только в двух городах в воскресенье вечером задождит

На большую часть Украины надвинулись дожди и похолодание, однако в конце этой недели существует вероятность, что погода будет больше похожа на летнюю — теплую, солнечную и сухую.

Днем столбики термометров будут показывать до +20 градусов, сообщает сайт Gismeteoю.

Погода во Львове 12-14 мая

На Львовщине к концу недели синоптики обещают облачную погоду, иногда с прояснениями. В пятницу, 12 мая, утром солнце будет греть землю, а к вечеру небо заполнят облака. В первый выходной недели, 13 мая, прогнозируется очень облачная погода, а на следующий день солнце снова будет напоминать о себе. Температура воздуха днем будет достигать +18...21 градусов, а ночью опустится до +7...8 ° C. Ветер в пятницу прогнозируется сильный — 12 м/с, а на выходных ослабнет до 10 м/с.

Погода в Киеве 12-14 мая

В столице Украины 12-13 мая только утром следует ожидать ясной погоды, а к вечеру на небе набегут тучи. К концу выходных, 14 мая, будет облачная погода с прояснениями, но осадков не предполагается. Днем воздух прогреется до 20...23 градусов тепла, а ночью остынет до +9...14 ° C. В течение трех дней ветер будет колебаться в пределах слабо-умеренного — 4-6 м/с.

Погода в Харькове 12-14 мая

На востоке страны в течение трех дней погода будет меняться с более-менее солнечной на облачную погоду. В пятницу и субботу, 12-13 мая, сохранится ясное утро, однако вечером небо затянется облаками. 14 мая с ночи и до вечера синоптики прогнозируют переменную облачность, но вечером будет срываться небольшой дождь. Днем температура в городе поднимется до 20...22 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +8…13 ° C. Последние три дня недели ожидается слабый ветер и достигнет скорости 4 м/с.

Погода в Донецке 12-14 мая

Дожди также миновали и это город. В течение 12-14 мая солнце и облака будут постоянно менять друг друга. Температура воздуха днем поднимется до +17...21 ° C. Ночью отметки термометров покажут 5...10 градусов тепла. Ветер в пятницу ожидается умеренный, максимальная скорость которого составит 7 м/с. На выходных ветер поднимется до свежих 8 м/с.

Погода в Днепре 12-14 мая

В городе на Днепре следует ожидать наиболее солнечную погоду, однако оно иногда будет прятаться за облака. Ясное утро ожидается каждый день, 12-14 мая, но ближе к дневному времени ожидается переменная облачность. В воскресенье вечером пройдет небольшой дождь. Днем столбики термометров достигнут отметок +20…23 ° C, а ночью будут падать до 8…14 градусов тепла. Умеренный ветер прогнозируется в пятницу-воскресенье, максимальная скорость которого составит 7 м/с.

Погода в Одессе 12-14 мая

В городе погода переменная. В пятницу в течение дня сохранится солнечная погода. На следующий день, 13 мая, на смену ясной погоде придет сплошная облачность. Однако в воскресенье ветер разгонит облака. Днем столбики термометров достигнут отметок +17…20 ° C, а ночью будут падать до 10…13 градусов тепла. В последний день рабочей недели умеренный ветер достигнет 6 м/с, а на выходных ослабнет до слабых — 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом. Синоптики уверены, что нынешнее лето может быть прохладнее обычного.