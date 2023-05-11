При ударе по многоэтажке погибли 8 человек: СБУ нашла наводчика российских ракет на Николаев (фото)

СБУ вышла на след корректировщика огня оккупантов в Николаеве

СБУ задержала жителя Николаева, который "навел" ракету оккупантов на многоэтажку в Николаеве в октябре прошлого года. Тогда в результате удара погибли 8 человек, в том числе ребенок.

О задержании корректировщика вражеского огня сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, сотрудничать с оккупантами злоумышленник начал в августе прошлого года.

"В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из телеграмм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии. Подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения сил обороны на территории региона.

Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Николаеву 13 октября 2022 года

После этого фигурант дела начал передавать россиянам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов. За такие данные вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен на свою банковскую карту.

При обысках по месту жительства сотрудники СБУ выявили мобильный телефон, который задержанный использовал для связи с оккупантами.

Фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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