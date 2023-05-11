При ударе по многоэтажке погибли 8 человек: СБУ нашла наводчика российских ракет на Николаев (фото)
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СБУ вышла на след корректировщика огня оккупантов в Николаеве
СБУ задержала жителя Николаева, который "навел" ракету оккупантов на многоэтажку в Николаеве в октябре прошлого года. Тогда в результате удара погибли 8 человек, в том числе ребенок.
О задержании корректировщика вражеского огня сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, сотрудничать с оккупантами злоумышленник начал в августе прошлого года.
"В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из телеграмм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии. Подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения сил обороны на территории региона.
Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники", — говорится в сообщении.
После этого фигурант дела начал передавать россиянам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов. За такие данные вражеский информатор получал до 5 тысяч гривен на свою банковскую карту.
При обысках по месту жительства сотрудники СБУ выявили мобильный телефон, который задержанный использовал для связи с оккупантами.
Фигуранту дела сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Ранее "Телеграф" писал, что недавно СБУ задержала во Львове бизнесмена, который продавал элитные авто в рф.