"путин - дурак": у Зеленского отреагировали на громкую статью в New York Times

У Зеленского отреагировали на статью, в которой высмеяли путина

В Офисе президента Украины отреагировали на статью американского журналиста и писателя Томаса Фридмана под названием "Путин — самый опасный дурак в мире". Как заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, эта статья "окончательно разрушает монструозный образ россии и лично путина".

Свою точку зрения представитель команды Зеленского выразил у себя на странице в Twitter.

По его словам, данный "монструозный образ" позволял президенту россии владимиру путину и самой рф активно доминировать в мировой политике.

"Реально же путин никогда не владел качественным анализом ситуации, сценарными проработками, гибкими планами и объективной оценкой. Он всегда делал ставку на угрожающий блеф. Пора осуществить окончательную переоценку…" — написал Подоляк.

В самой же статье для New York Times Фридман описал три факта, которые определяют ход войны в Украине.

Факт №1. По мнению писателя, путин выдумал эту войну сам, почти без участия военного командования и, конечно же, без массовых призывов со стороны российского народа.

"Итак, россия остановится в Украине, независимо от того, выиграет она или проиграет, только тогда, когда путин решит остановиться", — написал он.

Факт №2. У путина никогда не было запасного плана по поводу войны в Украине.

"Теперь очевидно: он верил, что сможет вальсом дойти до Киева, захватить его через неделю, назначить президентом лакея, засунуть Украину себе в карман и положить конец любому дальнейшему расширению ЕС, НАТО или западной культуры в сторону россии. Тогда он бы бросил свою тень на всю Европу", — пишет журналист.

Факт №3. Российский диктатор оказался в ситуации, в которой он не может быть победителем, не может быть проигравшим и просто не может остановиться.

"У него больше нет шансов захватить контроль над всей Украиной. Но в то же время он не может позволить себе потерпеть поражение, после того как он потратил столько российских жизней и денег. Поэтому он не может остановиться", — завершил Фридман.

Также журналист обратил внимание, что президент рф начал хвататься за любую причину, чтобы оправдать войну, которую он начал из-за своих личных фантазий о том, что Украина — часть россии.

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