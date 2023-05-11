Если не знать, то можно запутаться: как снимать показания с многотарифного счетчика

Показания счетчика необходимо снимать и передавать не только вовремя, но и правильно

Во избежание переплат за коммунальные услуги украинцам необходимо каждый месяц снимать и передавать показатели счетчиков. При этом делать это необходимо правильно.

"Телеграф" рассказывает, как правильно снимать показания с многотарифного счетчика.

Такие счетчики электроэнергии фиксируют потребленные киловатты по двум или трем временным зонам. Так, на двухтарифном счетчике отображаются данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом и отдельно по "ночному" и "дневному" тарифу.

Показания необходимо снимать отдельно по каждой зоне – "день" и "ночь". На базе характеристик счетчика формируется счет за потребленную электроэнергию.

Напомним, ранее мы писали о том, как передать показатели счетчика за свет дистанционно. Если у вас есть смартфон или компьютер, то вы можете передать показатели в телефонном режиме или онлайн через мессенджеры.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показатели счетчика за воду. Важно не только делать это вовремя, но и делать это правильно, а во время этой процедуры необходимо учитывать несколько важных нюансов.