Тепло уже на пороге: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды на выходные

К концу недели температура днем на большей территории стране достигнет +20 градусов

Наконец май вспомнил о том, что он предвестник лета, и решил принести с собой теплую и сухую погоду в большинство регионов Украины на конец недели.

Единственное, что может огорчать украинцев в погоде – это грозовые тучи, сообщает сайт Sinoptik.

Погода во Львове 13-14 мая

На Галичине два дня подряд днем и ночью переменная облачность, а осадков не синоптики не прогнозируют. В субботу, 13 мая, над городом нависнут грозовые тучи, но солнце будет иногда греть землю. На следующий день, 14 мая, весь день будет держать ясную погоду, но вечер должен быть облачным. Днем воздух прогреется до 18...20 градусов тепла, а ночью остынет до +7...8°C. В субботу ожидается слабый северо-западный ветер, максимальная скорость достигнет 4 м/с, а в воскресенье, 14 мая, он увеличится до 5 м/с.

Погода в Киеве 13-14 мая

В столице Украины погода будет солнечной в течение двух выходных, 13-14 мая. Температура воздуха днем будет достигать 22…23 градусов тепла, а ночью опустится до +11…13 °C. Легкий северо-восточный ветер прогнозируется в субботу, максимальная скорость которого достигнет 2 м/с, а на следующий день ослабнет до тихого — 1 м/с. Так что эти в дни можно будет "выгулять" летнюю одежду.

Погода в Харькове 13-14 мая

На Слобожанщине предполагаются теплые и солнечные выходные, 13-14 мая. Небольшая облачность в два дня прогнозируется лишь вечером. Днем температура в городе поднимется до 21...22 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +9…11 °C. В субботу и воскресенье ожидается штиль.

Погода в Донецке 13-14 мая

На востоке страны на конец недели, в субботу и воскресенье, солнце и грозовые тучи будут постоянно менять друг друга. Температура воздуха днем поднимется до +18…19°C. Ночью отметки термометров покажут +7…8 градусов. В дневные часы в выходные северо-восточный ветер не будет утихать ниже 3 м/с.

Погода в Днепре 13-14 мая

В городе в субботу и воскресенье, 13-14 мая, солнце будет иногда выглядывать из-за облаков и прогревать землю. Днем столбики термометров достигнут отметок +20…21 °C, а ночью будут падать до 10…13 градусов тепла. Ветер в течение субботы предусматривается легкий северо-восточный, максимальная скорость которого составит 3 м/с, а в воскресенье сменится на северный и ослабнет до тихих 1 м/с.

Погода в Одессе 13-14 мая

На Одещине погода будет меняться постепенно с очень облачной на солнечную. В субботу день обещает быть пасмурным, а на следующий день облака совсем исчезнут с неба и солнце будет греть город. Воздух днем прогреется до 18...19 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +11...12°C. 13-14 мая ожидается слабый южный ветер, скорость которого составит 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал про погоду в мае. По прогнозам специалистов с синоптических ресурсов, май принесет высокую дневную температуру.