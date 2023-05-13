Похоже на землетрясение: в Мариуполе прогремели мощные взрывы, также есть прилет в Луганске (фото, видео)

13 мая в оккупированных Луганске и Мариуполе прогремели взрывы

Утром 13 мая в оккупированных россиянами Мариуполе и Луганске, где вчера был мощный прилет, прогремели мощные взрывы.

Как пишут участники движения "Маріуполь. Спортив", первый взрыв в городе прогремел в 08:49, после чего завыли сирены.

По данным источника, громко было не в районе "Азовстали", где часто слышат взрывы.

В течение 40 минут в Мариуполе прогремел и второй взрыв.

"Уже второй мощный взрыв, толчки были немного похожи на землетрясение, слышно очень громко, со стороны "Азовстали", — пишут представители движения.

Советник мера Мариуполя Петр Андрющенко также прокомментировал ситуацию. По его информации, речь может быть о ракетном ударе.

"Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. В этот раз эпицентр в сторону "Азовстали". Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города… Детали выясняем", — написал он.

Также утром было громко и в оккупированном Луганске. Там пишут о прилете в Юбилейный район.

По словам очевидцев, в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах.

В то же время журналист Андрей Цаплиенко пишет, что прилет пришелся по месту базирования оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 мая враг атаковал Украину беспилотниками. К сожалению, не обошлось и без "прилетов".