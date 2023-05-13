Похоже на землетрясение: в Мариуполе прогремели мощные взрывы, также есть прилет в Луганске (фото, видео)
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13 мая в оккупированных Луганске и Мариуполе прогремели взрывы
Утром 13 мая в оккупированных россиянами Мариуполе и Луганске, где вчера был мощный прилет, прогремели мощные взрывы.
Как пишут участники движения "Маріуполь. Спортив", первый взрыв в городе прогремел в 08:49, после чего завыли сирены.
По данным источника, громко было не в районе "Азовстали", где часто слышат взрывы.
В течение 40 минут в Мариуполе прогремел и второй взрыв.
"Уже второй мощный взрыв, толчки были немного похожи на землетрясение, слышно очень громко, со стороны "Азовстали", — пишут представители движения.
Советник мера Мариуполя Петр Андрющенко также прокомментировал ситуацию. По его информации, речь может быть о ракетном ударе.
"Второй мощный взрыв. Слышно по всем районам города. В этот раз эпицентр в сторону "Азовстали". Также сообщают о визуальном пролете ракеты со стороны Волновахи в сторону города… Детали выясняем", — написал он.
Также утром было громко и в оккупированном Луганске. Там пишут о прилете в Юбилейный район.
По словам очевидцев, в некоторых домах обломками выбиты стекла в окнах.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко пишет, что прилет пришелся по месту базирования оккупантов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 13 мая враг атаковал Украину беспилотниками. К сожалению, не обошлось и без "прилетов".