Приближается тепло и одновременно дожди: где в Украине ожидать мокрую погоду

В стране заметно потеплеют ночи, но в некоторых городах задождит

В Украину пришла почти летняя жара, однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах следует ожидать облачность и дожди.

Максимальная дневная температура будет достигать +24 градуса, сообщает сайт Sinoptik.

Погода во Львове 16-17 мая

На Галичине погода предполагается дождливой и облачной, однако солнце будет иногда прогревать землю. Во вторник, 16 мая, с утра и до самого вечера небо во Львове будет покрыто грозовыми облаками. На следующий день, в среду, ясная погода прогнозируется лишь днем, а вечером ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +20…22 градусов, а ночью остынет до +9…14 °C. Во вторник и среду будет дуть легкий ветер, максимальная скорость его достигает 2 м/с.

Погода в Киеве 16-17 мая

В городе синоптики обещают переменную облачность, но дождей не ожидается. 16 мая на небе в течение дня ожидаются грозовые тучи, но на следующий день, в среду, прогнозируется более-менее ясная погода. Температура воздуха днем будет достигать +21…24 градусов, а ночью опустится до +13…14 °C. Легкий ветер прогнозируется в оба дня, максимальная скорость которого достигнет 3 м/с.

Погода в Харькове 16-17 мая

На Слобожанщине будет царить относительно солнечная погода. 16 мая с самого утра небо будет покрыто облаками, которые будут держаться до конца дня. Однако в среду день будет ясным и теплым. Днем температура в городе поднимется до +23…24 градуса. В ночные часы отметки термометров опустятся до +11…12 °C. 16-17 мая будет дуть легкий ветер, его скорость достигнет 2 м/с.

Погода в Донецке 16-17 мая

На востоке Украины в течение двух дней солнце и облака будут постоянно сменять друг друга. Во вторник, 16 мая будет держаться переменная облачность. На следующий день ветер разгонит облака и день будет ясным. Там температура воздуха днем поднимется до +23 °C. Ночью отметки термометров покажут +8…9 градусов. Ветер во вторник дует лёгкий, 3 м/с, а 17 мая увеличится до слабого — 4,8 м/с.

Погода в Днепре 16-17 мая

В городе на Днепре погода будет постепенно меняться с облачной на ясную. Во вторник утром над городом нависли грозовые облака, которые продержатся до конца дня, без осадков. 17 мая с утра и до позднего вечера сохранится солнечная погода. Днем столбики термометров достигнут отметок +23…24 °C, а ночью будут падать до +13…14 градусов тепла. Ветра сегодня не предполагается, однако в среду он резко увеличится до слабого — 5 м/с.

Погода в Одессе 16-17 мая

На Одещине во вторник ветер привлечет за собой грозовые облака, но день обещает быть сухим. В среду солнце будет радовать область своими лучами. Воздух днем прогреется до 19…20 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +14 °C. Во вторник дует легкий ветер, 3 м/с, а в среду ожидается слабый, скорость которого составит 4,5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды летом от синоптика Станислава Щедрина. Он уверяет, что июнь принесет много неприятных подарков в Украину, но июль должен запомниться более благоприятной погодой.