Вернули родителей, а теперь и дочь: Украина забрала у россиян ребенка, попавших в плен защитников

Семья снова в полном составе и на родине

Украина продолжает возвращать детей, которые удерживаются россиянами. В этот раз нашей стране удалось вернуть родителям её 6-летнюю дочь.

Об этом рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в Facebook.

Речь идет о девочке, которая оказалась в рф после того, как её родители защитники Мариуполя попали в плен.

"После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис Уполномоченного с просьбой помочь в возвращении ее дочери. Благодаря взаимодействию Уполномоченных Украины и рф работникам Секретариата украинского Омбудсмана удалось вернуть маленькую украинку домой. В настоящее время семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что удалось воссоединиться", — рассказал Лубинец.

Омбудсмен также отметил, что у детей должно быть счастливое будущее, у украинских детей счастливым оно может быть только со своей семьей на родной земле.

Он призывает всех, у кого пропал ребенок, обращаться на горячую линию секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по телефону 0-800-50-17-20.

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский будет помогать возвращать депортированных украинских детей из россии.

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