Недолго были танцы, недолго музыка играла: дожди и грозы снова вернутся в Украину

После дождя можно будет наблюдать за радугой

После жаркой погоды в Украину идут дожди и грозы. По прогнозам синоптиков, бушевать они начнут на западе страны, однако температура будет достаточно высокой.

По прогнозам Укргидрометцентра, почти во всех областях страны будет дуть сильный ветер. Поэтому следует осторожно проходить мимо рекламных щитов, линий электропередач и деревьев, особенно возле тополей.

Погода во Львове 18-19 мая

На западе Украины ожидается пасмурная погода с дождем и грозой. 18 мая облака заполонят небо и ночью начнется дождь, который днем усилится и не ослабеет вечером. На следующий день ситуация с погодой немного лучше — солнце будет иногда выглядывать и прогревать землю, однако местами кратковременный дождь. В оба дня дождь будет сопровождаться с грозой днем. Температура воздуха днем достигнет +17…23 градусов, а ночью опустится до +9…13 ° C. Ветер в четверг дует сильный — 10 м/с, а в пятницу уменьшится до легкого — до 3 м/с.

Погода в Киеве 18-19 мая

В столице Украины ожидается переменная облачная погода, но дождя не будет. В четверг, 18 мая, солнце иногда выглядывает, однако в течение дня снова будет прятаться. Такую же погоду прогнозируют и на следующий день, 19 мая. Днем воздух прогреется до +23...26 градусов тепла, а ночью остынет до +11...15 ° C. Ветер в четверг и пятницу будет держаться сильный, максимальная скорость его достигает 10 м/с.

Погода в Харькове 18-19 мая

На Слобожанщине ожидается переменная облачность, без осадков в оба дня. 18-19 мая лишь днем будет ясная погода, а ближе к вечеру набегут тучи. Днем температура в городе поднимется до 23...26 градусов тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +9…14 ° C. В четверг и пятницу ветер будет сильный, достигнет 10 м/с.

Погода в Донецке 18-19 мая

В этом городе погода постепенно меняется с солнечной на облачную. В четверг горожане еще наслаждаются ясной погодой, но на следующий день ветер нагонит облака. В Донецке температура воздуха днем поднимется до +24...26 ° C. Ночью отметки термометров покажут 11...15 градусов тепла. Ветер в четверг и пятницу будет дуть сильный, максимальная скорость которого достигает 12 м/с.

Погода в Днепре 18-19 мая

В Днепропетровской области сейчас царит переменная облачность. В пятницу погода останется пасмурной и сухой. Днем столбики термометров достигнут отметок +23…26 ° C, а ночью будут падать до 12…14 градусов тепла. Ветер в оба дня будет держаться сильным, максимальная скорость которого будет достигать 10 м/с.

Погода в Одессе 18-19 мая

На юге Украины в четверг синоптики обещают облачный день, а во вторник в дневное и ночное время на небе будут "плавать" тучки и местами ожидается кратковременный небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +21...25 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +12...14 ° C. Сильный ветер в четверг и пятницу ночью и днем не будет утихать менее 10 м/с.

18 мая

19 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде до конца мая. В Украину надвигаются грозы и дожди.