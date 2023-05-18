Иначе — переговоры с россией: западные СМИ назвали дедлайн завершения войны

В США считают, что Украине нужно воспользоваться своим шансом в ближайшее время

Для Украины предстоящие пять месяцев могут сыграть решающую роль в войне против российских оккупантов. Если последним шансом не воспользоваться, то украинским властям придется садиться за стол переговоров с россией.

Об этом говорится в материале американского издания Financial Times.

"Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах", — пишет автор статьи.

Со ссылкой на чиновников администрации президента США Джо Байдена издание пишет, что союзники Киева начали опасаться, что в ближайшем будущем они достигнут максимума в вопросе военной помощи ВСУ.

В статье отмечают, что утвержденных на сегодняшний день пакетов помощи для Украины должно хватить для обеспечения армии на ближайшие пять месяцев. В то же время один из собеседников издания выразил мнение, что сохранить поддержку на текущем уровне Запад сможет на протяжении двух лет.

Как пишет FT, если Киев не добьется успехов на поле бое в указанные сроки, то Запад к осени может начать оказывать "огромное давление" на Украину с целью начала переговоров.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Китай может подтолкнуть Украину к тому, чтобы сесть за стол переговоров с оккупантами.