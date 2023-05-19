В россии заявили, что шойгу "опять прилетал" в Украину: показали видео

в россии заявили, что министр обороны рф Сергей Шойгу якобы посетил "пункт управления" на захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщает минобороны россии.

Отмечается, что шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. Там он заслушал доклады командующего и офицеров штаба "по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

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