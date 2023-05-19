450 дней "большой войны": чего ждать от Украины и от оккупантов

Враг хочет получить хоть какой-то военно-политический плюс, но пока выходит плохо

На пятницу, 19 мая, приходится 450-й день полномасштабного вторжения россии в Украину. "Телеграф" обратился к экспертам с просьбой оценить текущую военно-политическую ситуацию и спрогнозировать, чего ожидать на фронтах (включая дипломатический) в обозримом будущем.

Ракетные атаки россиян и ожидание наступления ВСУ

Военный обозреватель, главный редактор сайта "Апостроф" Денис Попович отмечает, что на сегодняшний день повестка выстраивается вокруг возможного наступления украинской армии. ВСУ, подчеркивает он, с помощью союзников готовят войска, собирают материальную часть, концентрируют поддержку партнеров.

"Именно с этими намерениями связаны последние зарубежные визиты Владимира Зеленского, – поясняет обозреватель. – Среди важных достижений в этом смысле можно назвать, например, передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow и важные шаги в сторону передачи нам истребителей F-16".

По словам Дениса Поповича, россия пытается сорвать подготовку нашего контрнаступления. Именно поэтому, акцентирует он, страна-агрессор активизировала ракетные удары , направленные как на гражданскую, так и на военную инфраструктуру:

"В этой связи можно вспомнить недавние удары "Кинжалами" по Киеву с целью уничтожить ЗРК Patriot и подавить систему ПВО столицы. Эти удары, впрочем, принесли рф имиджевый ущерб, поскольку все "Кинжалы", считавшиеся до сих пор неуязвимыми, были сбиты".

Также россия пытается дожать Бахмут , чтобы получить хоть какой-то военно-политический плюс, поясняет Денис Попович.

"Ситуация вокруг Бахмута стала яблоком раздора между владельцем ЧВК "Вагнер" евгением пригожиным и минобороны рф, – напоминает он. – Тем не менее можно уверенно говорить, что в ближайшее время вагнеровцы попытаются все-таки захватить Бахмут, несмотря на неблагоприятно складывающуюся для них ситуацию вокруг города ".

В целом же, констатирует эксперт, россия будет готовиться к обороне, чтобы попытаться отразить украинское контрнаступление и отстоять захваченные территории.

"Для этого в рф будут активизированы процессы мобилизации, – прогнозирует Денис Попович. – Они идут уже сейчас. Активно в различных регионах пропагандируется служба по контракту, идут сборы военнообязанных, приняты законодательные изменения , направленные на обеспечение мобилизационных процессов".

Как мы будем идти к миру

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

"Украина сейчас начинает получать оперативное преимущество. Российские войска потеряли способность к наступательным операциям и теперь планируют свои действия по обороне захваченных позиций. Украина одержала и удерживает свою главную стратегическую победу в этой войне: агрессору не удалось разрушить украинскую государственность и установить политический контроль над нашей страной", — говорит политолог.

Он напомнил, что сейчас украинская дипломатия ведет интенсивные переговоры с союзниками по проведению Глобального саммита мира , на котором будет обсуждена украинская "формула мира" Владимира Зеленского.

"Этот план мирного урегулирования в ходе двусторонних переговоров сейчас детализируется и получает всё большую поддержку в мире", — считает эксперт.

Важной составляющей этого плана, акцентирует он, является получение устойчивых гарантий безопасности для Украины для предотвращения новой агрессии.

"Мы ожидаем конкретных договоренностей на Вильнюсском саммите НАТО в июле по срокам и условиям членства в Альянсе. Украина укрепляет свой военный потенциал, сейчас приоритетом является получение современных боевых самолетов. Эта задача не проста, поэтому для ее достижения формируется "коалиция истребителей" из стран, которые будут способствовать проекту. Появляются первые новости об обучении украинских пилотов работе на F-16", – подчеркивает Игорь Попов.

По словам эксперта, рф вполне осознаёт свое стратегическое поражение, но пытается добиться для себя определенных уступок в процессе мирного урегулирования.

"россия хочет сохранить за собой контроль захваченных территорий или хотя бы выторговать специальный статус для Крыма с сохранением своей военно-морской базы в Севастополе. Также принципиальным вопросом для кремля является членство Украины в НАТО, – отмечает Игорь Попов. – Конечно, рф предпочла бы провозглашение нейтралитета Украины. Свои требования россия "подкрепляет" постоянными обстрелами гражданской инфраструктуры, демонстрирует готовность к длительной войне, несмотря на потери, и даже периодически угрожает применением ядерного оружия".

Эксперт подчеркивает, что страны Запада объявили о всесторонней поддержке Украины, однако относительно деталей и сроков их решений необходима еще активная дипломатическая работа.

"Исключительно важным аргументом в этих переговорах является ситуация на поле боя, в том числе оборона Бахмута и наступательные операции ВСУ. Также влиятельным аргументом является позиция активизировавшегося в регионе Китая , – считает Игорь Попов. – Сейчас Китай исключает возможность поставки оружия российским войскам и продвигает свои предложения по мирному урегулированию. Уже понятно, что он не желает полного разгрома россии – и готов подтолкнуть ее к серьезным уступкам".

Наиболее вероятным сценарием, по мнению эксперта, является активизация боевых действий, ведение наступательных операций с украинской стороны, а затем переход к дипломатическим переговорам.

"Вряд ли на первых этапах это будет прямой коммуникацией украинской и российской делегаций, – предполагает Игорь Попов. – Скорее – форматы закрытых переговоров посредников и представительные мероприятия, такие как Глобальный саммит мира".

Их последствиями, констатирует эксперт, может стать мирное урегулирование с учетом украинских национальных интересов, с проведением всех необходимых "жестов доброй воли".