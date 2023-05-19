75% переработчиков молока не поддерживают инициированный министром Сольским отраслевой сбор — СМИ

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ), в который входят 53 предприятия, перерабатывающие 75% молока в Украине, выступает категорически против пакета законопроектов (№9192, №9193, №8149), предусматривающих введение нового сбора 0,5% стоимости реализации продукции. Об этом сообщает "Телеграф".

"Это попытка "обилечивания" отрасли, — отмечает Вадим Чагаровский, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины. — Мало того, функции контроля за этими средствами предоставляются непонятной организации, которой пока нет — Объединению сельхозпроизводителей (ОСВ). Отсутствует прозрачный подход к выбору этого распорядителя средств".

Не поддерживают сбор и непосредственно переработчики. В частности, компания "Вимм-Билль-Данн Украина" крайне негативно относится к идее введения дополнительного сбора с переработчиков молока, говорит Сергей Макаренко, директор по связям с органами власти и общественностью Pepsico в Украине. Не поддерживают сбор и ГП "Лакталис Украина", сообщает директор департамента внешнеэкономических связей и GR ГП "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук. Он считает, что сбор повысит стоимость молочной продукции и сделает ее менее доступной для населения. Европейская Бизнес Ассоциация считает, что нужно отменить законопроекты о сборе как способные "вызвать коррупционные риски, злоупотребления и еще больше усложнят ситуацию в молочной отрасли, которая и так сильно пострадала во время полномасштабного вторжения".

Введение 0,5% вклада в отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции инициировал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Если законопроекты будут приняты, на счета репрезентативной межотраслевой организации будет ежегодно поступать около 1,3 млрд гривен от переработчиков и импортеров молочной продукции.

За введение вклада на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции выступила ассоциация "Укрмолпром", в которую входят предприятия, перерабатывающие менее 2% молока в Украине.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития сообщал, что идею нового отраслевого сбора поддерживает 99% переработчиков.