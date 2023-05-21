Осталась жена и маленькая дочь: украинский депутат, воевавший на фронте, умер в госпитале

Воину было всего 33 года

В госпитале от тяжелого ранения, полученного в тяжелых боях за Украину, умер депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны Юлиан Матвийчук.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал и.о. городского головы Полтавы Андрей Карпов.

"Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелая потеря для нас всех. Светлая память настоящему патриоту Украины", — написал он.

Юоиан Матвийчук. Фото - Facebook

По информации издания "Полтавщина", Юлиан Матвийчук являлся по специальности учителем истории. С 2014 года он встал на защиту своей Родины и принимал участие в проведении АТО на востоке Украины. Был дважды избран депутатом Полтавского городского совета. Также воин был главой Полтавской городской ячейки ВО "Свобода". Был одним из соучредителей общественной организации SavePoltava.

В первый день полномасштабного российского вторжения храбрый воин во второй отправился защищать свою страну от российских оккупантов.

Отмечается, что у воина осталась жена и маленькая дочь.

Юлиан Матвийчук. Фото - "Полтавщина"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Донбассе погиб молодой военный Станислав Соловей. За неделю до смерти у него состоялась свадьба.