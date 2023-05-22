Может сразу в пакет? россия ускорила темпы набора зеков в армию - известна причина

Армия оккупантов получила новое пополнение из рядов заключенных

россия несет огромные потери на войне в Украине, в связи с чем у оккупантов возникает потребность пополнять свои подразделения.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в рф не придумали ничего проще, чем набрать в армию дополнительную партию заключенных.

В ВСУ отмечают, что военное руководство россии для ускорения темпов восполнения потерь сократило сроки подготовки личного состава из числа осужденных до 10 дней.

В Генштабе добавили, что базовый лагерь для подготовки заключенных находится в Старобельском районе Луганской области.

"Ранее в указанный лагерь привезли из мест лишения свободы на территории россии около 1000 человек пополнения. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель", — говорится в сообщении.

Как известно, рф уже давно активно привлекает заключенных к войне в Украине. Основная их масса сконцентрирована в рядах ЧВК "Вагнера". Очевидно, что досрочно освобожденные россияне понятия не имеют, что такое война. Именно поэтому довольно часто они либо попадают в плен, либо гибнут.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у убитых на территории Украины наемников из ЧВК "Вагнера" нашли интересное криминальное прошлое.