Готовьте зонтики: в каких городах Украины задождит в начале недели

В некоторых регионах дождь будет идти в течение двух суток

На большую территорию страны надвинулись дожди и грозы и прихватили с собой ветер, и, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится в понедельник и вторник.

Как сообщает Укргидрометцентр, только один город может похвастаться солнечной погодой.

Погода во Львове 22-23 мая

На Галичине синоптики обещают облачную погоду, иногда с прояснениями. Однако осадков в течение двух дней, 22 и 23 мая, не предполагается. Днем воздух прогреется до +19…21 °C, а ночью остынет до +7…11 градусов. В начале рабочей недели будет дуть сильный ветер, максимальная скорость его достигнет 10 м/с.

Погода в Киеве 22-23 мая

В столице Украины погода из переменной облачной постепенно сменится дождливой. В понедельник, 22 мая, солнце будет иногда появляться из-за облаков и прогревать землю. 23 мая над городом нависнут грозовые тучи и начнутся осадки. Температура воздуха днем будет достигать 21…23 градусов тепла, а ночью опустится до +9…14 °C. В понедельник дует сильный ветер, его скорость достигает 10 м/с. На следующий день ветер будет ослабевать до свежих 8 м/с.

Погода в Харькове 22-23 мая

На Слобожанщине ожидается стабильно мокрая погода. В понедельник, 22 мая, ночью шел мелкий дождь, который должен завершиться вечером на следующий день. Осадки продлятся двое суток и днем будут сопровождаться грозой. Днем температура в городе поднимется до 20...23 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +11…13 °C. В понедельник дует сильный ветер – 10 м/с, а во вторник уменьшится до свежих 8 м/с.

Погода в Донецке 22-23 мая

На востоке страны в начале недели прогнозируется облачная погода с дождем и грозой. 22 мая с ночи начался мелкий дождь, который усилится днем, а вечером будет ослабевать. Такая погода будет продолжаться и в течение вторника. 23 мая ночной дождь продержится до самого позднего вечера. Температура воздуха днем поднимется до 21...24 °C. Ночью отметки термометров покажут +13…16 градусов. В понедельник-вторник будет дуть сильный ветер, 10 м/с.

Погода в Днепре 22-23 мая

В городе на Днепре тоже задождит. В понедельник небо заполнили грозовые тучи и в течение дня ожидается дождь, но иногда солнце будет прогревать землю. 23 мая день обещает быть пасмурным, но с прояснениями, местами кратковременный дождь. В два дня дождь с грозой будет идти лишь в дневное время. Днем столбики термометров достигнут отметок +20…23 °C, а ночью будут падать до 11…13 градусов тепла. Ветер в понедельник дует сильный, максимальная скорость которого достигает 10 м/с, а во вторник — 8 м/с.

Погода в Одессе 22-23 мая

Над Одесской областью также нависли грозовые и дождевые облака. В течение двух суток, 22-23 мая, будут кратковременные небольшие дожди. Однако солнце будет иногда напоминать о себе и радовать город своим теплом. Воздух днем прогреется до 21...24 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +12...15 °C. В начале недели ожидается сильный ветер – 10 м/с.

22 мая

23 мая

Напомним, ранее "Телеграф" писал о погоде летом. По прогнозам синоптика Натальи Птухи, нынешнее лето будет жарким.